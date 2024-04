César Gaviria se va en contra de la reforma pensional y asegura que es un engaño del Gobierno Petro

En dicha reunión, el expresidente fijó sus posturas frente a la iniciativa del Gobierno Petro, tras hacer un minucioso análisis del texto que radicó el Ejecutivo para su discusión. Por esa razón, Gaviria no dudó en afirmar delante de los congresistas liberales que “esa reforma pensional que está proponiendo el gobierno es un engaño”.

Después de hacer una extensa exposición sobre la situación pensional en Colombia, Gaviria les preguntó a los senadores si tenían respuesta a una pregunta que se estaba haciendo en los últimos días y que el texto de la reforma no lo aclara. “¿Dónde está el dinero para hacer la reforma pensional?”.

Ninguno de los presentes respondió a la pregunta de Gaviria por lo que insistió que la reforma es una iniciativa que no está suficientemente argumentada y que también pone en riesgo las pensiones de millones de colombianos. “ Debemos buscar primero de donde se va a sacar el dinero y luego si pensar en a quién se va a pensionar”.

Gaviria también les anunció que enviará en las próximas horas una carta al presidente del Senado, Iván Name, donde también le preguntará si tiene conocimiento de dónde saldrán los recursos para implementar una reforma pensional.

El debate de la pensional está tramitándose en la plenaria del Senado y después de resolver los impedimentos se inició con el estudio del articulado. No obstante, no es claro el futuro de esta iniciativa porque el Gobierno no cuenta con las mayorías aseguradas.