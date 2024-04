Presidente Gustavo Petro dice que es “humillante” que “tres o cuatro congresistas” hundieran su peligrosa reforma a la salud

“Me siento embaucada, yo le creí. Quienes votamos por Petro, pero estamos muy tristes, no somos ingenuos, el reclamo es a él”

Además detalló: “Ahora hemos llegado a la evidencia, ya no solo al discurso, que al estado colombiano lo saquearon durante décadas a través de su sistema de salud y sus recursos de regalías y de inversión pública”.

¿Mal perdedor? Petro agitó su discurso y le echó la culpa de la derrota de su reforma a la salud a “una violación flagrante de la ley”

“En la comisión séptima de senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros”, posteó Petro.

“Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”, insistió el jefe de Estado.

Petro lanzó fuerte advertencia ante el archivo de su polémica reforma a la salud: “Lo que sería una transición tranquila, ahora será de golpe”

“Miren lo que nos pasó con el proyecto de la salud. Hace casi dos años, no es cualquier tiempo, se presentó el proyecto, las EPS se iban a acabar”, sostuvo Petro. Y avanzó en su tesis: “Vinieron los congresistas, los partidos, que se acababan las EPS, y los resultados no son buenos. Pasamos a una concertación, dijimos ‘concertemos’, el gran acuerdo nacional, miren en qué va el acuerdo nacional, se volvió carreta”.

El presidente, en esa ocasión dio pistas sobre el plan con las EPS intervenidas: “Para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras, porque si lo son, tienen normas de Colombia y del mundo, tienen que tener reservas técnicas por si se producen los problemas de los asegurados, por eso se llaman aseguradores. Entonces, tienen que tener un fondo”, detalló.

También aseguró: “Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos, no hay aseguramiento, están quebradas, una aseguradora en cualquier parte del mundo que se coma sus reservas técnicas se va, en Washington, en París o en Bogotá, se va ”.

Por eso, según el presidente, las EPS no pueden ser aseguradoras, sino gestoras. “Pues no les gustó, y entonces ahora los congresistas de las EPS, porque los financiaron en sus campañas, dicen ‘no, no votamos el proyecto’”, aseguró Petro. “Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, ahora es de golpe”, agregó.