Gustavo Petro lamentó la muerte de nueve disidentes de la Farc: “Si estuvieran en una cooperativa campesina serían grandes inventores”

“¿Qué hemos hecho? Bomba para aquí, bomba para allá, tiro para acá, tiro para acá, muertos del pueblo, los muertos siempre son del pueblo. Esos jóvenes que están muriendo de la Segunda Marquetalia ya van nueve. Bueno, claro, un presidente diría, y los no se qué, y los no se cuándo, y los HP. Son seres humanos”, expresó Petro.

Y avanzó en el mensaje que dio en el auditorio de la cumbre cafetera que se desarrolló el miércoles de esta semana: “Nuestro país no debería estar en eso. Está en una lógica autodestructiva. No es que no lo hagamos, nos toca. Porque no es a través de las armas como se va a resolver los problemas de Colombia”.