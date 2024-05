Gobernador del Cauca habla en SEMANA del atentado en Morales: “Las Farc destruyeron el Banco Agrario y desocuparon las arcas”

“El Banco Agrario sí quedó totalmente destruido, la Alcaldía, no. No tenemos cuantificada la suma de dinero que se llevaron, simplemente desocuparon las arcas de la entidad bancaria”, informó. Sin embargo, se habla que las Farc se habría robado 50 millones de pesos en efectivo.

El mandatario regional le hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro y apunta a cambiar la estrategia “porque estas estructuras terroristas, todos los días, están consumiendo al departamento del Cauca. Necesitamos más pie de fuerza, mayor base tecnológica, requerimos más inversión social para poder contener en los territorios la población. Además, necesitamos un trabajo articulado entre acciones armadas, tecnológicas y acciones no armadas que es la inversión social. Somos unos convencidos de que lo podemos lograr, pero para ello tenemos que reorientar acciones y cambiar estrategias”.

“Mi sargento, no me deje morir, mi sargento, me dieron”, se escucha en uno de los audios. Es la voz de uno de los policías de la estación de esta población, ubicada a tan solo 40 minutos de Popayán.