Senador indígena que salvó reforma pensional en Senado dice que el Gobierno “traicionó” a las comunidades porque quitaron artículo

RICHARD FUELANTALA: Nos enteramos el sábado que la ponencia de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes había quitado el artículo que fue aprobado en la plenaria del Senado en el último debate. A raíz de eso decidimos comunicar a través de redes sociales sobre nuestra interpretación, porque lo tomamos como una traición, no al senador, no a Richard Fuelantala, sino a las comunidades rurales que esperan mucho de este Gobierno y que desafortunadamente esa ley no daría beneficios reales a esta población especialmente indígenas, campesinos, afros, debido a su menor esperanza de vida. Esa es la justificación que nosotros tenemos para hacer inicialmente la proposición y posteriormente lograr ese acuerdo no solo con los ministros que estuvieron el día de la discusión sino también la plenaria del Senado que aprobó el artículo. Esperamos como mínimo que se mantenga en la Cámara de Representantes. Vamos a luchar para que la plenaria de Cámara lo reconsidere. Si no, habría que dar la última pelea en la conciliación del texto en Senado y Cámara.

R.F.: No, aparte de eso, nosotros veníamos votando algunos artículos, sí otros no, otros no los votábamos porque considerábamos que no estábamos de acuerdo. Finalmente, el artículo que sí buscaba un beneficio efectivo a las comunidades que nosotros representamos, hay que recordar que nuestra curul es de circunscripción especial. Y ya con los estudios no solo de la OCDE, sino del Dane, nos dicen que la esperanza de vida es menor en comunidades rurales y por eso decidimos presentar esa proposición para que no sea un derecho de papel, como nosotros lo llamamos, sino que se convierta en un derecho colectivo, que la gente realmente pueda gozar de esos derechos. No hablamos del derecho a la pensión porque difícilmente una persona que vive en actividades rurales, agrarias, podría pensionarse, más bien si podría acceder a la renta básica, ese subsidio que el Gobierno ha anunciado que podría llegar a estas poblaciones.