Desgarradores chats de auxilio de militares y policías en Morales a SEMANA: “Desde las casas nos disparan. Es una batalla campal”

“Por favor, necesitamos apoyo en Cauca. Acá en Morales está una batalla campal. Necesitamos apoyo aéreo. Las unidades que llegan por tierra no las dejaron llegar”, comienza el llamado desesperado desde este pueblo.

En sus relatos, los militares que le escribieron a SEMANA cuentan que la columna se mimetiza entre la población civil y les disparan desde las residencias. “Nos disparan como si cada familia fuera integrante de las Farc. No podemos reaccionar contra una vivienda. No contamos con orden de un juez. Para ingresar no podemos disparar. Evitamos daños colaterales”, dice el militar acorralado en otro chat.