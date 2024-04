Gustavo Bolívar se desata contra Iván Name después de que este se le rebelara a Petro: “Ha roto la democracia”

Una gran polémica desató el presidente del Senado, Iván Name, después de que decidiera aplazar el debate del texto de la controvertida reforma pensional del Gobierno, el cual estaba programado para la plenaria de este miércoles 10 de abril. La decisión la tomó por las fuertes acusaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en contra de los senadores de la Comisión Séptima que votaron para archivar el proyecto sobre la salud.

Name ha recibido fuertes críticas por su decisión. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Los argumentos expuestos por Name para aplazar la discusión desataron una ola de reacciones, congresistas de la oposición celebraron la decisión que se tomó, pero varios sectores afines al Ejecutivo mostraron su voz de protesta y criticaron duramente al presidente del Senado.

Iván Name se rebeló contra el Gobierno Petro por acusaciones a senadores y aplazó debate de reforma pensional

Contexto: Iván Name se rebeló contra el Gobierno Petro por acusaciones a senadores y aplazó debate de reforma pensional

El exsenador Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y uno de los principales alfiles de Petro, se fue de frente contra Name y le hizo duras acusaciones. Para el excongresista, esta fue una forma de “sabotear” nuevamente una de las reformas sociales que plantea el actual Gobierno y que, según él, necesita Colombia.

El director del DPS fue más allá señalando a Name de “romper la democracia representativa” con la complicidad de las mayorías legislativas.

“Los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. Aquí cobra valor la participación ciudadana. El pueblo debe autoconvencerse en cada rincón del país y ejercer su soberanía”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

El Pte del Senado Iván Name, sigue saboteando las reformas que necesita el pueblo con la complicidad de las mayorías legislativas. Se ha roto la democracia representativa. Los congresistas ya no representan al pueblo sino a las élites y sus intereses. El pueblo tiene que hacerse…

Otras reacciones

También hubo otros sectores que celebraron lo hecho por Name, la senadora Paloma Valencia, una de las principales caras del Centro Democrático, fue una de las congresistas que defendió la situación y se mostró en contra de las palabras utilizadas por Petro.

Algunos senadores de la oposición celebraron la decisión tomada por Name.

Petro arremetió contra Name por aplazar debate de reforma pensional, lo acusó de “sabotearlo”. Dijo que el Senado lo quiere hundir

Contexto: Petro arremetió contra Name por aplazar debate de reforma pensional, lo acusó de “sabotearlo”. Dijo que el Senado lo quiere hundir

Por su parte, la senadora María José Pizarro cuestionó duramente a Name recalcando que más allá de las diferencias políticas que existan, no puede tomar esto como una excusa para evitar que los congresistas realicen su trabajo. Pizarro señaló que la intervención hecha por el presidente del Senado no representa a la Corporación y dejó en claro que este tipo de decisiones son las que evitan que el país avance.