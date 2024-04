Iván Name se rebeló contra el Gobierno Petro por acusaciones contra senadores y aplazó debate de reforma pensional

Por su parte, el senador la Alianza Verde, Inti Asprilla, aseveró que “más allá de las discusiones que puedan haber con el presidente Gustavo Petro, tenemos que buscar unos acuerdos. También tiene que entender el senador Iván Name que él puede hablar a nombre de algunos que votaron por él, pero no habla a nombre de muchos que estamos acá” .

Comisión Accidental sobre reforma a la salud

“He decidido una comisión accidental en consulta, que por supuesto no compromete a mi vicepresidenta y vicepresidente, simplemente les he informado (...) He tratado que sea una decisión que no responda a una jerarquía partidista, sino institucional”, dijo el senador Name.