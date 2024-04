‘Tierrero’ en la Agencia de Tierras: compra y contratación de personal no avanza. Revolcón tiene los procesos parados

Uno de los puntos del corazón del Gobierno Petro es la reforma agraria y el principal actor es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que este año tuvo cambio de dirección: salió Gerardo Vega y llegó Juan Felipe Harman, exalcalde de Villavicencio. El primero de ellos, un técnico en asuntos de tierras que se despidió de la Agencia a comienzos de año. El segundo, un político que había hecho carrera en el Polo Democrático, cercano a la Alianza Verde, pero que no es experto en la materia.

La gestión de Harman no despega. SEMANA tuvo acceso a un documento que elaboró esa entidad como respuesta a una solicitud del Congreso; este constata que la adquisición de tierras para la reforma agraria y la contratación de personal que haga realidad ese proceso no ha avanzado ni al 1 por ciento en lo que va de 2024.

Las estadísticas son claras. En el rubro que dentro de los tecnicismos de la Agencia se conoce como “proyectos de inversión”, o sea, lo correspondiente a la contratación de personal, para la fecha solo se había ejecutado el 0,95 por ciento de la partida presupuestal de 4,9 billones de pesos asignada para este año. Sin personal no hay quien aplique la reforma, pero en ese componente el director le respondió a SEMANA que sí tiene trabajando a 4.000 funcionarios por prestación de servicios. No obstante, el problema persiste por la demora en la firma de los contratos, como lo certificó el documento.

Algunos hablaron con SEMANA con el compromiso de no mencionar sus nombres, pues su deseo es seguir trabajando por la formalización de las tierras. “Yo no tuve ni siquiera a quién entregarle el cargo. Todas las metas quedaron en el aire, porque no habían contratado personal. Dejaron la ANT sin personal técnico, porque toda la gente que contratan viene de Villavicencio”, aseguró una de las directivas que salió de la entidad.