La nueva política de tierras debe tener como prioridad el derecho real de superficie

Adicionalmente, sostuvo que se han adquirido 270 mil hectáreas (donaciones, extinción de dominio y compras directas), para un total de 1′700.000 hectáreas (estas cifras no cuadran, pero es lógico, siempre fue su actuar hacerlo con cifras engañosas).

Pero esto no es solo un problema del actual gobierno, es una situación que incluye a los anteriores y pasará exactamente lo mismo con los próximos. Ello demuestra claramente que en Colombia debemos recurrir a un nuevo modelo que nos permita, no solo entregar propiedad de tierras a los trabajadores del campo, sino que deba ser condicionada a que estas sean aprovechadas, productivas.

Lo anterior es razón más que válida para obligarnos a buscar una alternativa previa al dispendioso proceso de adjudicación de baldíos o formalización de títulos de propiedad. Esto no es otra cosa que la aplicación del derecho real de superficie, que le permita al solicitante u ocupante de tierras, o a los poseedores de las mismas, que antes de la entrega del título pueda explotarlas con autorización del Estado. Así se garantiza que, obligatoriamente, va a trabajar la tierra y la va a hacer productiva mientras se adelanta el proceso de adjudicación, lo cual debe ser una condición para la adjudicación final.

Una vez conocida la definición y la probabilidad de que por esta vía se pueda explotar y generar productividad a todas las tierras (vía el derecho real de superficie), se implicaría, por qué no, que las tierras que hoy son del Estado colombiano, por ejemplo baldíos ocupados por trabajadores de la tierra, puedan seguir siendo explotadas legalmente por estos mientras se adelanta el proceso de adjudicación.

Y que una vez se cumplan los trámites para adjudicar la propiedad, esta pasaría de explotarse bajo la figura del derecho real superficiario a la de ser adjudicatario de la misma. Si no es posible ser propietario por no cumplir los requisitos y si se le está dando una destinación productiva a la tierra de acuerdo con los estándares que establezca el Ministerio de Agricultura mediante la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria), se le daría a esa persona el derecho real de superficie por el tiempo que necesite para desarrollar o seguir desarrollando el proyecto productivo que se apruebe en su favor.

En el caso de campesinos o trabajadores de la tierra y sin tierra, valga la redundancia, puede ser una solución efectiva para brindarles acceso a las mismas (baldíos no ocupados o recuperados) y aumentar su productividad. Al obtener este derecho, los campesinos pueden utilizar la tierra para la agricultura u otras actividades productivas, lo que les permite generar ingresos y mejorar su situación económica.

Adicionalmente, los propietarios de tierras improductivas que no las quieran explotar, ya sea por razones económicas u otras y que no quieran vender, podrían, con intermediación del gobierno, entregarles a los campesinos y los trabajadores de la tierra la posibilidad de un derecho real de superficie que les permita no perder la propiedad y recibir algunos ingresos producto de los proyectos productivos y exenciones de pago de impuestos prediales y de patrimonio, si hacen uso de entregar el derecho real de superficie a campesinos y trabajadores del campo sin tierra.