Olmedo López ya era deshonesto

Como si todas estas descalificaciones no fueran suficientes, el Tribunal expresó que en ningún documento constaba que Puntomerca, entre marzo y octubre de 2006, hubiera facturado “7.000 millones de pesos, como se alegó en la demanda”. En puntomerca.com.co venden columpios para pericos y canarios a 5.330 pesos, cepillos tipo plancha a 3.333 pesos y mata rata Guayaquil a 1.457 (“se caracteriza por la apetencia que los roedores tienen por él”). Más barato que D1. ¿A qué horas podían facturar 7.000 millones de pesos en menos de un año? No fue la única fábula de Olmedo López. Un documento que adjuntó rotulado organigrama de distribución en ninguna parte se refiere a Puntomerca y “por tanto, no tiene ninguna relevancia ni connotación probatoria, dado que no se sabe a qué empresa corresponde y además lo que allí se estableció fue un presupuesto, es decir, una simple proyección de los ingresos y gastos”, indicó el fallo. El Tribunal también concluyó que el cálculo de bonificaciones se hizo sobre “conjeturas”. Fue una enésima falsedad perpetrada por Olmedo López ante la autoridad judicial.