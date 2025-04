Los rieles del tren

El Tren de Aragua es una organización criminal cuyo origen data del año 2005, pero con incidencia trasnacional a partir de 2018. Relata la historia que, en el centro-norte de Venezuela, se inició la construcción ferroviaria en la localidad de Aragua. Por el año 2005 —informa InSight Crime—, con una casi nula fiscalización en el ámbito laboral por esa zona, se creó lo que en principio sería un inofensivo sindicato de obreros. El nombre elegido para su movimiento fue el ‘Tren de Aragua’. Este sindicato no demoró mucho en corromperse y ver en el “cobro de comisiones” una oportunidad para amasar grandes cantidades de dinero para sus integrantes. El grupo empezó a exigir un monto por un puesto de trabajo en la construcción, pero no contento con esto, también volcó sus acciones en extorsionar a los contratistas, mutando en la organización criminal de hoy día. Las actividades criminales por excelencia del Tren de Aragua son la trata de personas, extorsión, tráfico de armas y microtráfico, con una estructura descentralizada que le ha permitido adaptarse a operativos policiales sin perder capacidad operativa.

Afirma el mandatario colombiano que, en la experiencia interna —distinta a la de Estados Unidos—, se trata simplemente de “unos jóvenes excluidos por la migración forzada”. Insistió Petro en que la violencia generada por el Tren de Aragua no es terrorismo, sino “una violencia de la juventud excluida”. Sugirió incluso al gobierno de Trump arrodillarse ante los criminales. Para Petro, esta es una práctica recurrente de su gobierno; no lo es así para el gobierno americano. Citó, por último, y luego de su diálogo con la secretaria Noem, que la problemática “se puede solucionar fácil, y le dije a Noem eso: ‘Quite la exclusión’. Eso le dije: ‘Al tratarlos con amor’. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud de Estados Unidos de la drogadicción del fentanilo”. La alternativa de Petro contraría la máxima estadounidense de “we don’t negotiate with terrorists” (no negociamos con terroristas). Distinto a lo que sucede en Norteamérica, Petro entregó el país a los terroristas internos e incluso externos, solo a cambio de más violencia y más empoderamiento de los criminales.