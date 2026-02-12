Política

Gustavo Petro no tendrá que pedir disculpas por su polémica frase sobre Jesús y María Magdalena

El exministro de Justicia y candidato al Senado, Wilson Ruíz, anunció que impugnará el fallo que favoreció al jefe de Estado.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 8:40 a. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: PRESIDENCIA

Un juzgado rechazó una tutela que alegaba una supuesta vulneración de derechos por parte del presidente Gustavo Petro cuando expresó una polémica frase sobre Jesús y María Magdalena, en medio de un evento público en Bogotá. El exministro de Justicia, Wilson Ruíz, impugnó el fallo y se espera una decisión en segunda instancia.

El hecho en disputa tuvo lugar el pasado 27 de enero cuando el jefe de Estado oficializó un acuerdo con el Distrito sobre el hospital San Juan de Dios. Petro habló por un largo tiempo de múltiples temas, y uno de ellos generó molestias en la Iglesia católica y cristiana.

Al presidente se le escuchó decir: “Jesús fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.

El exministro de Justicia, hoy candidato al Congreso, radicó una tutela con el objetivo de que un juez amparara la protección de los derechos a la libertad religiosa y de cultos; libertad de conciencia; dignidad humana; libre derecho de la personalidad; y el principio de autodeterminación espiritual.

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

El argumento de Ruíz es que Petro, por medio de su discurso, habría reinterpretado públicamente las creencias religiosas, atribuyendo conductas y relaciones “no reconocidas por la doctrina cristiana, sin respaldo histórico ni teológico”, particularmente por la asociación entre Jesús y María Magdalena.

En las últimas horas se conoció que dicha tutela no prosperó. SEMANA conoció que la decisión judicial no reconoció la vulneración de derechos descrita por el abogado y aseguró que se trató de un malestar subjetivo.

Ruíz impugnó el fallo. Su tesis es que no se trataría de un asunto religioso ni dogmático, sino estrictamente constitucional: “El deber de neutralidad del jefe de Estado en un Estado laico y pluralista”.

Así las cosas, por ahora, Petro no tendrá que pedir disculpas públicas por el discurso en cuestión, que incluso llevó a los obispos de Colombia a reprochar en un comunicado lo expresado por el mandatario.

Para la segunda instancia, el exministro de Justicia alegará que su objetivo no es censurar opiniones personales, sino de establecer límites claros cuando quien se pronuncia es la máxima autoridad de Colombia.

“En Colombia nadie está obligado a compartir una fe. Pero el Estado sí está obligado a respetarlas todas. La laicidad no significa hostilidad hacia la religión, sino neutralidad frente a ella”, agregó el candidato al Senado.

Gustavo Petro no tendrá que pedir disculpas por su polémica frase sobre Jesús y María Magdalena

