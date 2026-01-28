Nación

“No respetan nuestra fe”: Confederación Evangélica de Colombia por declaraciones del presidente Petro sobre Jesús y María Magdalena

La entidad que agremia a las iglesias evangélicas del país se pronunció.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

28 de enero de 2026, 7:24 p. m.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Este miércoles, 28 de enero, la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) expidió un comunicado en el que mostró su rechazo y preocupación por las declaraciones realizadas por el presidente Gustavo Petro, en las que sugirió que Jesucristo sostuvo una relación sexual con María Magdalena.

Este sector religioso del país —que representa a miles de iglesias, pastores y creyentes en todo el país— dijo que estas afirmaciones son una tergiversación de la “verdad histórica, bíblica y teológica”.

“Desde la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las afirmaciones realizadas públicamente en Bogotá por el presidente de la República, en las que se sugiere que Jesucristo sostuvo una relación sexual con María Magdalena”, señala el documento.

Desde Cedecol insisten en que este tipo de discursos afecta directamente la sensibilidad religiosa de millones de creyentes en todo el territorio nacional.

Bogotá

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

Nación

Comisión de Disciplina Judicial eligió a su presidente y vicepresidente. Estos serán los magistrados que llevarán las riendas

Nación

Satena se pronuncia: revela la hora del último contacto de avioneta desaparecida en Norte de Santander con 15 ocupantes

Nación

“No venga con mentiras”, extraditables en La Picota pusieron contra las cuerdas al ministro de Justicia encargado

Nación

Gobierno Petro juega su carta ante la Corte Constitucional para evitar que suspendan la emergencia económica

Cúcuta

Avión de Satena con 15 personas a bordo desapareció en Norte de Santander

Salud

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Política

“Nunca lo olvide”: Gustavo Petro respondió a la advertencia de un supuesto plan que ordenó para encarcelar a Álvaro Uribe

Dinero

Sigue escalando la tensión comercial entre Colombia y Ecuador: Gobierno Petro anuncia arancel del 30% al arroz proveniente del vecino país

Política

Gustavo Petro sacó pecho y dijo que le ganó a Elon Musk la discusión en X de “plata o plomo”: “Creyó que me iba a arrasar”

“Consideramos que estas declaraciones tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica, y constituyen una falta de respeto hacia la figura central de la fe cristiana: Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo, cuya vida y mensaje están claramente establecidos en las Sagradas Escrituras”, enfatiza.

Confederación Evangélica de Colombia.
Confederación Evangélica de Colombia. Foto: Confederación Evangélica de Colombia.

De igual manera, dijeron que la Biblia muestra a Jesús como una persona íntegra y obediente al propósito divino, mientras que a María Magdalena como una fiel discípula que fue transformada por la gracia, y no como objeto de especulación ideológica.

“La Biblia, fuente fundamental de la fe cristiana, no respalda ni sugiere tales afirmaciones. Por el contrario, presenta a Jesucristo como santo, íntegro y obediente al propósito divino, y a María Magdalena como una discípula fiel y transformada por su gracia, no como objeto de especulación ni distorsión ideológica”, puntualiza el texto.

Gustavo Petro, sorpresivamente, habló de su intimidad en medio de un discurso público: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”

En medio de esta polémica, Cedecol hizo un llamado a todas las instituciones del país para que puedan respetar la fe cristiana, así como lo establece la Constitución Política de 1991.

“Desde Cedecol hacemos un llamado respetuoso pero firme a honrar la libertad religiosa consagrada en la Constitución Política de Colombia, evitar el uso de figuras sagradas para promover narrativas que hieren profundamente las convicciones espirituales de millones de colombianos y respetar los principios, valores y creencias del pueblo cristiano”, señala.

Confederación Evangélica de Colombia rechaza asesinato de ocho líderes cristianos en Guaviare

Al mismo tiempo, finalizan: “Colombia es un país plural y democrático, y esa pluralidad exige respeto mutuo. La libertad de expresión no debe convertirse en un instrumento para ofender la fe ni para desfigurar verdades que sostienen la identidad espiritual de una gran parte de la población”.

Más de Nación

Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.

¿Cuándo va a dejar de llover en Bogotá? Esto dicen los expertos

No

Comisión de Disciplina Judicial eligió a su presidente y vicepresidente. Estos serán los magistrados que llevarán las riendas

Satena

Satena se pronuncia: revela la hora del último contacto de avioneta desaparecida en Norte de Santander con 15 ocupantes

El ministro de justicia encargado, Andrés Idárraga, acompañó los operativos del Inpec en la cárcel La Picota

“No venga con mentiras”, extraditables en La Picota pusieron contra las cuerdas al ministro de Justicia encargado

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios

“No respetan nuestra fe”: Confederación Evangélica de Colombia por declaraciones del presidente Petro sobre Jesús y María Magdalena

Ministro de hacienda, Germán Ávila.

Gobierno Petro juega su carta ante la Corte Constitucional para evitar que suspendan la emergencia económica

Satena

Avión de Satena con 15 personas a bordo desapareció en Norte de Santander

En el mes de febrero ya se habían retirado unas gotas que incluso causaron la muerte de un ciudadano

Estas son las gotas para los ojos que se están vendiendo en Colombia y podrían causar infecciones graves y pérdida de la visión

Fuertes lluvias se presentan a esta hora en Bogotá.

Torrencial aguacero en la tarde de este miércoles 28 de enero en Bogotá; reportan varias vías colapsadas

La policía Metropolitana de Bogotá realizó operativo en Santa Fe.

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Noticias Destacadas