Obispos de Colombia responden a Gustavo Petro tras polémica frase sobre Jesús y María Magdalena

La Conferencia Episcopal de Colombia se refirió sobre el controvertido comentario que emitió el jefe de Estado en el discurso del 27 de enero.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 11:54 a. m.
El presidente Gustavo Petro recibió críticas por sus comentarios.
El presidente Gustavo Petro recibió críticas por sus comentarios. Foto: Getty/Presidencia.

Los obispos de Colombia emitieron un comunicado de prensa para referirse a los polémicos mensajes que dio el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, donde se refirió a una interpretación sobre la figura de Jesús y su relación con María Magdalena, y dijo que habían tenido relaciones íntimas.

“(Jesús) fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”, había dicho el presidente.

En el texto de la Conferencia Episcopal de Colombia, se empezó diciendo que la Iglesia católica reafirma su “fe en Jesucristo, nuestro salvador, en quien tenemos puesta nuestra esperanza. Para quienes seguimos las enseñanzas del hijo de Dios, con fundamento en las sagradas escrituras y en la tradición de la Iglesia, su nombre es santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios verdadero”.

Seguidamente, se manifestó que en Colombia la Constitución Política de 1991 y una sentencia de la Corte Constitucional, más la ley estatutaria de libertad religiosa y cultos, obligan al respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias.

Política

Iglesia católica convocó encuentro con altas autoridades institucionales del Estado; se encontrarán Gustavo Petro y Efraín Cepeda

Basados en este argumento, los jerarcas agregaron: “Consideramos que ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos y, al contrario, el poder público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las confesiones religiosas”.

Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro levantó ampollas con sus declaraciones. Foto: Presidencia.

Los obispos de Colombia invitaron a todas las personas a “leer asiduamente los evangelios y a repasar las enseñanzas del catecismo de la Iglesia católica para poder llegar a la única figura de nuestro señor Jesucristo. Y, por otra parte, invitamos a todos los que tienen dudas sobre la persona de Jesús, Señor y Mesías, a que se informen en las fuentes objetivas de los evangelios y a evitar cualquier ligereza al respecto”.

Se concluyó que siempre han sido respetuosos de las instituciones y de las leyes colombianas, que han enseñado a respetar a las autoridades constituidas legítimamente y a buscar la paz. Por esas razones, indicaron que, por “las normas de la sana convivencia, pedimos que se respete también nuestra fe, nuestro derecho a profesarla y a difundirla por el testimonio y por la enseñanza”.

