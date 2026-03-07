Entrevista

“Invito a Gustavo Petro a guardar la calma”: el secretario de la Conferencia Episcopal pidió acudir a las urnas y creer en la Registraduría. Dijo que comprar votos “es pecado”

Monseñor Germán Medina, secretario general de la Conferencia Episcopal, dijo que la compra de votos “es pecado”. Pidió a los colombianos acudir a las urnas, darle un voto de confianza a la Registraduría y aceptar los resultados. “Soltar afirmaciones sin pruebas es riesgoso”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 2:58 a. m.
Monseñor Germán Medina asegura que del odio a la violencia “hay un paso”, por lo que le pidió calma al presidente Petro.
Monseñor Germán Medina asegura que del odio a la violencia “hay un paso”, por lo que le pidió calma al presidente Petro. Foto: CONFERENCIA EPISCOPAL

SEMANA: ¿Cómo ve la Iglesia las elecciones de este domingo?

GERMÁN MEDINA: Con esperanza, aunque sabemos que la situación es compleja y que algunas prácticas están viciadas. Hacemos un llamado a que se proceda haciendo primar la honestidad, evitando estrategias que contradicen valores ciudadanos, como la honestidad, la libertad de conciencia, el derecho legítimo al voto informado. Las vemos con esperanza, pero sabemos y nos generan un poco de preocupación esas prácticas que vician la posibilidad de unas elecciones lo más transparentes posibles.

SEMANA: Habla de la compra de votos.

G.M.: De compra de votos, de presiones, de amenazas. Eso ha ocurrido y puede suceder, sobre todo en aquellas regiones donde los controles no son tan suficientes como se quisiera.

Política

¿Qué está en juego en las tres consultas presidenciales que se votarán este domingo 8 de marzo?

Política

Contratistas en la UNGRD hacen campaña por Leonidas Name, sobrino de Iván Name: denuncia en Procuraduría pide investigar presuntas presiones y exigencia de recursos

Política

Los exguerrilleros de las Farc se podrían quedar sin partido político tras las elecciones de este 8 de marzo, esta es la razón

Política

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Política

Gustavo Petro, ¿desprotegido en la Comisión de Acusación? Tiene más de 200 investigaciones y nueve de sus alfiles políticos no volverán a la Cámara

Política

Iván Márquez: SEMANA confirmó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) conoció su paradero hasta diciembre de 2025: así vivía en Caracas

Política

Colombia está en deuda con los desaparecidos: la búsqueda de personas lleva siete años operando en déficit

Nación

“El sistema está blindado”: el ministro de Defensa despejó dudas sobre un supuesto fraude electoral en Colombia

Política

El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el Gobierno Petro “respetará los resultados” y da un parte de tranquilidad para las elecciones

Confidenciales

Cifra récord de testigos electorales en las elecciones de este domingo 8 de marzo

Elecciones en Colombia domingo 8 de marzo: cuándo y cómo votar desde el exterior

SEMANA: ¿Hace daño la polarización política en Colombia a horas de las elecciones?

G.M.: Claro que nos hace daño. Definitivamente, un país dividido, fracturado, polarizado en extremos no nos hace bien, genera odios. Y del odio a la violencia no hay sino un pequeño paso. Hacemos un llamado a desarmar la palabra. Las diferencias siempre las tendremos, están presentes y, si son bien manejadas, pueden ser una riqueza para un país.

SEMANA: ¿A la Iglesia le preocupan los mensajes de “fraude electoral” enviados por Gustavo Petro?

G.M.: Ciertamente, el presidente Gustavo Petro ha advertido sobre posibles fraudes. No tengo datos, no tengo certezas. Diría que estemos muy atentos a hacer este tipo de afirmaciones, porque, además de generar sospechas, es poner en duda todo un trabajo que se viene haciendo desde las instituciones. Si él tiene información, existen los mecanismos oficiales para que se compruebe y se denuncie.

Elecciones, votaciones, voto
Monseñor Germán Medina dijo que hacer afirmaciones de posibles fraudes en las elecciones, además de generar sospechas, es poner en duda todo un trabajo que se viene haciendo desde las instituciones. Foto: DANIEL JARAMILLO

SEMANA: Esos mensajes pueden llevar a desconocer los resultados y provocar alteraciones de orden público.

G.M.: No hay duda de que debemos manejar un tono sereno, de prudencia. No podemos echarle leña al fuego para que se generen incendios y violencia. El llamado es a la sensatez, a la calma. Sabemos que los ánimos se pueden alterar fácilmente. Es responsabilidad de todos los dirigentes mantener la serenidad y la calma. De ninguna manera nos sirve hacer llamados a generar violencia.

SEMANA: ¿La Iglesia llama a aceptar los resultados en las urnas?

G.M.: Hay que darles un voto de confianza a las instituciones que tienen a su cargo el proceso electoral, entre ellas la Registraduría. Han hecho un trabajo que nos parece bien intencionado, un esfuerzo grande; hay que darles un voto de confianza a estos mecanismos. Estoy convencido de que deberíamos aceptar los resultados. Sembrar sospecha, duda, me parece que no nos hace bien, a no ser que se tenga información claramente comprobada. Pero soltar este tipo de afirmaciones sin pruebas me parece muy riesgoso.

Elecciones 2026: esto es lo que debe saber para votar informado este 8 de marzo

SEMANA: ¿Invita al presidente Gustavo Petro y a todos los sectores políticos a serenarse?

G.M.: A todos. Con todo respeto al señor presidente, a guardar la calma, la serenidad por el bien del país. A todas las expresiones políticas, por Dios, no caigamos en el juego de la agresión y la violencia.

SEMANA: La confianza en los resultados ya está minada en algunos sectores políticos. ¿Qué hacer?

G.M.: Llamo a participar libre y conscientemente en las elecciones. Un llamado a que cada uno ejerza su derecho al voto en conciencia, superando los miedos, sospechas y temores. No nos sirve llenarnos de estos miedos. Más bien creamos un clima de confianza. El sembrar dudas no nos hace bien. Mi llamado es a participar y no dejarnos presionar por ninguna fuerza que quiera generar condicionamientos.

SEMANA: ¿Cuál será el mensaje de los sacerdotes este domingo de votaciones?

G.M.: La Conferencia Episcopal Colombiana ha emitido varios mensajes en ese sentido, un llamado a desarmar la palabra, el lenguaje, un llamado a participar con responsabilidad, a hacer uso del derecho al voto con libertad, conciencia y responsabilidad. Implica un discernimiento sobre los candidatos, que las elecciones se hagan desde la conciencia de cada participante.

En Colombia, cada jornada electoral es una coreografía milimétrica que se despliega en más de 126.000 mesas de votación y más de 3.500 comisiones escrutadoras.
Monseñor Germán Medina dice que comprar votos es un pecado. Foto: Semana

SEMANA: ¿Es pecado comprar votos?

G.M.: Claro. Es un delito civilmente hablando. Y desde el punto de vista de nuestra mirada de fe, claro que es un pecado porque rompe, atenta contra la libertad, la conciencia y contra la posibilidad de construir relaciones fraternas. Invito a todos aquellos que en las regiones están acechados por agentes que usan la estrategia de compra de votos a tomar distancia de estas prácticas y hacer uso de su libertad.

SEMANA: Hay grupos armados presionando a los electores a votar por ciertos candidatos. ¿Qué opina?

G.M.: Estas alianzas son muy peligrosas para el país y la población. Hay que pensar en las víctimas, la población indefensa. Es un llamado a todas estas fuerzas en las regiones. Les digo que el camino de la violencia no nos ayuda. Va sembrando odios, agudiza las diferencias. Esa vía del enriquecimiento ilícito empobrece más a las poblaciones.

Confirman importante cambio que se tendrá en tiempo real para las elecciones de este 8 de marzo: “Antes no se permitía”

SEMANA: ¿Cómo ve el cierre del Gobierno Petro?

G.M.: Es muy importante hacer buenos cierres. Hay que presentar la evaluación de la gestión y aceptar que se va terminando el periodo. Es un deber de quien nos gobierna hacer balances, reconocer logros, dificultades y errores, garantizando el debido y correcto empalme con quien lo sustituya.

Más de Política

ED 2276

¿Qué está en juego en las tres consultas presidenciales que se votarán este domingo 8 de marzo?

NAC- UNGRD ELECCIONES

Contratistas en la UNGRD hacen campaña por Leonidas Name, sobrino de Iván Name: denuncia en Procuraduría pide investigar presuntas presiones y exigencia de recursos

ed 2276

Los exguerrilleros de las Farc se podrían quedar sin partido político tras las elecciones de este 8 de marzo, esta es la razón

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

ED 2276

Gustavo Petro, ¿desprotegido en la Comisión de Acusación? Tiene más de 200 investigaciones y nueve de sus alfiles políticos no volverán a la Cámara

Iván Márquez reapareció en julio de 2024 para la instalación de los diálogos de paz con el Gobierno Petro en Caracas, Venezuela.

Iván Márquez: SEMANA confirmó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) conoció su paradero hasta diciembre de 2025: así vivía en Caracas

Más de 50.000 personas se han acercado a la Unidad para vincularse a solicitudes de búsqueda. Colombia reportó más de 135.000 desaparecidos hasta 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz.

Colombia está en deuda con los desaparecidos: la búsqueda de personas lleva siete años operando en déficit

Armando Benedetti aclaró si saldrá del Gobierno Petro para irse a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que el Gobierno Petro “respetará los resultados” y da un parte de tranquilidad para las elecciones

2276

La hora decisiva: los colombianos elegirán este domingo al nuevo Congreso, que enfrentará los desafíos más grandes en la historia reciente del país. Así está la puja en Senado y Cámara

Noticias Destacadas