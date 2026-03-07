SEMANA: ¿Cómo ve la Iglesia las elecciones de este domingo?

GERMÁN MEDINA: Con esperanza, aunque sabemos que la situación es compleja y que algunas prácticas están viciadas. Hacemos un llamado a que se proceda haciendo primar la honestidad, evitando estrategias que contradicen valores ciudadanos, como la honestidad, la libertad de conciencia, el derecho legítimo al voto informado. Las vemos con esperanza, pero sabemos y nos generan un poco de preocupación esas prácticas que vician la posibilidad de unas elecciones lo más transparentes posibles.

SEMANA: Habla de la compra de votos.

G.M.: De compra de votos, de presiones, de amenazas. Eso ha ocurrido y puede suceder, sobre todo en aquellas regiones donde los controles no son tan suficientes como se quisiera.

SEMANA: ¿Hace daño la polarización política en Colombia a horas de las elecciones?

G.M.: Claro que nos hace daño. Definitivamente, un país dividido, fracturado, polarizado en extremos no nos hace bien, genera odios. Y del odio a la violencia no hay sino un pequeño paso. Hacemos un llamado a desarmar la palabra. Las diferencias siempre las tendremos, están presentes y, si son bien manejadas, pueden ser una riqueza para un país.

SEMANA: ¿A la Iglesia le preocupan los mensajes de “fraude electoral” enviados por Gustavo Petro?

G.M.: Ciertamente, el presidente Gustavo Petro ha advertido sobre posibles fraudes. No tengo datos, no tengo certezas. Diría que estemos muy atentos a hacer este tipo de afirmaciones, porque, además de generar sospechas, es poner en duda todo un trabajo que se viene haciendo desde las instituciones. Si él tiene información, existen los mecanismos oficiales para que se compruebe y se denuncie.

Monseñor Germán Medina dijo que hacer afirmaciones de posibles fraudes en las elecciones, además de generar sospechas, es poner en duda todo un trabajo que se viene haciendo desde las instituciones. Foto: DANIEL JARAMILLO

SEMANA: Esos mensajes pueden llevar a desconocer los resultados y provocar alteraciones de orden público.

G.M.: No hay duda de que debemos manejar un tono sereno, de prudencia. No podemos echarle leña al fuego para que se generen incendios y violencia. El llamado es a la sensatez, a la calma. Sabemos que los ánimos se pueden alterar fácilmente. Es responsabilidad de todos los dirigentes mantener la serenidad y la calma. De ninguna manera nos sirve hacer llamados a generar violencia.

SEMANA: ¿La Iglesia llama a aceptar los resultados en las urnas?

G.M.: Hay que darles un voto de confianza a las instituciones que tienen a su cargo el proceso electoral, entre ellas la Registraduría. Han hecho un trabajo que nos parece bien intencionado, un esfuerzo grande; hay que darles un voto de confianza a estos mecanismos. Estoy convencido de que deberíamos aceptar los resultados. Sembrar sospecha, duda, me parece que no nos hace bien, a no ser que se tenga información claramente comprobada. Pero soltar este tipo de afirmaciones sin pruebas me parece muy riesgoso.

SEMANA: ¿Invita al presidente Gustavo Petro y a todos los sectores políticos a serenarse?

G.M.: A todos. Con todo respeto al señor presidente, a guardar la calma, la serenidad por el bien del país. A todas las expresiones políticas, por Dios, no caigamos en el juego de la agresión y la violencia.

SEMANA: La confianza en los resultados ya está minada en algunos sectores políticos. ¿Qué hacer?

G.M.: Llamo a participar libre y conscientemente en las elecciones. Un llamado a que cada uno ejerza su derecho al voto en conciencia, superando los miedos, sospechas y temores. No nos sirve llenarnos de estos miedos. Más bien creamos un clima de confianza. El sembrar dudas no nos hace bien. Mi llamado es a participar y no dejarnos presionar por ninguna fuerza que quiera generar condicionamientos.

SEMANA: ¿Cuál será el mensaje de los sacerdotes este domingo de votaciones?

G.M.: La Conferencia Episcopal Colombiana ha emitido varios mensajes en ese sentido, un llamado a desarmar la palabra, el lenguaje, un llamado a participar con responsabilidad, a hacer uso del derecho al voto con libertad, conciencia y responsabilidad. Implica un discernimiento sobre los candidatos, que las elecciones se hagan desde la conciencia de cada participante.

Monseñor Germán Medina dice que comprar votos es un pecado. Foto: Semana

SEMANA: ¿Es pecado comprar votos?

G.M.: Claro. Es un delito civilmente hablando. Y desde el punto de vista de nuestra mirada de fe, claro que es un pecado porque rompe, atenta contra la libertad, la conciencia y contra la posibilidad de construir relaciones fraternas. Invito a todos aquellos que en las regiones están acechados por agentes que usan la estrategia de compra de votos a tomar distancia de estas prácticas y hacer uso de su libertad.

SEMANA: Hay grupos armados presionando a los electores a votar por ciertos candidatos. ¿Qué opina?

G.M.: Estas alianzas son muy peligrosas para el país y la población. Hay que pensar en las víctimas, la población indefensa. Es un llamado a todas estas fuerzas en las regiones. Les digo que el camino de la violencia no nos ayuda. Va sembrando odios, agudiza las diferencias. Esa vía del enriquecimiento ilícito empobrece más a las poblaciones.

SEMANA: ¿Cómo ve el cierre del Gobierno Petro?

G.M.: Es muy importante hacer buenos cierres. Hay que presentar la evaluación de la gestión y aceptar que se va terminando el periodo. Es un deber de quien nos gobierna hacer balances, reconocer logros, dificultades y errores, garantizando el debido y correcto empalme con quien lo sustituya.