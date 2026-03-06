Confirman importante cambio que se tendrá en tiempo real para las elecciones de este 8 de marzo: “Antes no se permitía”

Ya se están ultimando los detalles para las elecciones que se celebrarán este domingo, 8 de marzo, y en las que se elegirá al Congreso y se votará por las consultas. Esta será una prueba de fuego para los comicios presidenciales que se desarrollarán en el mes de mayo.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y confirmó un importante cambio que se tendrá el próximo domingo y que nunca se había hecho.

“Hay un solo horizonte: dar independencia y garantías de que las instituciones están fuertes y sólidas”, señaló.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El funcionario señaló que desde el Ministerio del Interior se emitió un decreto que permite que personas de la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y personarías puedan estar presentes con su celular para reportar cualquier irregularidad en tiempo real.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, le envió mensaje a Petro tras hablar de fraude en las elecciones

Quiroz calificó esto como una muestra de las garantías y la transparencia que se tiene para el proceso. “Antes esto no se permitía”, señaló.

“Ellos le pueden tomar foto o reportar cualquier irregularidad que estén viendo en los puestos de votación”, precisó.

Incluso, mencionó que se puede hacer esto con los E-14, recordando que, una vez que se den por terminadas las elecciones, estos documentos se vuelven públicos.

“Una vez que se termina la jornada después de las 4:00 de la tarde, inicia el escrutinio de mesas y ahí van a estar todos los testigos”, mencionó.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El presidente del CNE volvió a dar garantía de que todas las instituciones están unidas con el objetivo de que en los comicios no se presente ninguna irregularidad, sino que todo avance de manera normal y en democracia.

Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”

En ese sentido, destacó la importancia que tendrá la Fuerza Pública para esta tarea, especialmente en las zonas donde hay presencia de grupos armados ilegales.

“Las Fuerzas Militares que hacen el despliegue para que esto sea posible. La Policía que vigila cerca del 98 % de los puestos de votación. A todos ellos mil gracias porque es gracias a ellos que tenemos esta democracia y todos podemos salir con tranquilidad”, expresó.

Además, Quiroz también aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro y a todos los colombianos, enfatizando que el 8 de marzo se vivirá una fiesta democrática en todo Colombia.

Les solicitó a las personas votar por lo que consideren la mejor opción, pero que se acerquen a las urnas y ejerzan uno de los derechos más importantes que hay. “Ahí está el futuro de nuestro país”, aclaró.

“No puede haber cabida en un discurso de odio o polarización. Yo creo que tenemos todos un mismo horizonte: un país mejor y en democracia, eso es lo que estamos buscando”, complementó.