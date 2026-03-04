Vicky Dávila advierte el supuesto motivo por el que Petro habla de posible fraude en las elecciones: “Planes macabros”

El presidente Gustavo Petro, pese a lo que han dicho las autoridades electorales, sigue advirtiendo que se puede presentar un fraude en las elecciones del próximo domingo, 8 de marzo, y en las presidenciales.

Vicky Dávila, candidata a la Presidencia, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y contó, según ella, el verdadero motivo por el que el jefe de Estado sigue sosteniendo que se pueden registrar irregularidades en los comicios.

“Todos saben que este gobierno tiene un plan que, para mí, inicia deslegitimando el sistema electoral, ese con el que Petro se eligió presidente pese a que perteneció a un grupo terrorista”, comentó.

Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La integrante de la Gran Consulta por Colombia aseveró que el jefe de Estado no se ha portado a la altura del cargo que ocupa y de la oportunidad que le dieron los colombianos.

Pese a que él logró ser presidente, según Vicky, prefiere la narrativa de decir que es más confiable el sistema electoral de Venezuela, con el que Nicolás Maduro se robó las elecciones.

“¿Para qué quiere poner en duda el sistema? Como sabe que vamos a ganar, entonces él no reconocerá el resultado y su muñeco, Iván Cepeda, tampoco lo va a reconocer“, advirtió.

Esto les dará la oportunidad, de acuerdo con el relato de la periodista, de poder llamar a las calles para que haya agitación, salga la primera línea y todos los seguidores del máximo mandatario.

“Él quiere generar eso para dañar el país. Yo estoy convencida de que si Petro y Cepeda, en sus planes macabros, deciden violar la Constitución, la ley y la democracia, ahí está la Corte y la Fuerza Pública”, manifestó.

Por otra parte, Vicky Dávila habló de lo que hará con los máximos cabecillas de las guerrillas, si es que gana las elecciones y se convierte en la primera presidenta mujer en la historia de Colombia.

La candidata dejó en claro que, de llegar a la Casa de Nariño, acabará con la paz total e irá detrás de los criminales para capturarlos y extraditarlos a Estados Unidos.

“Vamos con nuestros soldados y policías y haremos unas operaciones que nos permitan detenerlos y mandarlos a Estados Unidos para que paguen por narcos”, dijo.

Además, explicó que intentaría mantener una relación “decente” con el Congreso de la República, recordando que no tiene listas al Senado o Cámara. No obstante, sostuvo que su bancada serían todos los partidos que le hicieron oposición al Gobierno Petro.

De hecho, puso de ejemplo que en caso de que gane, está más que segura que el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe la apoyarán. “Sería una relación donde yo respete su función como congresista, pero donde nunca va a haber una transacción”, apunto.

“Sería una representación política, pero no politiquera. Es evidente que al llegar mi gobierno, voy a tener que trabajar con los partidos y con lo mejor que tienen. Esa es la garantía para los colombianos, jamás pondría a un ministro corrupto”, complementó.