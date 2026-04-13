Las 10 frases más reveladoras de Abelardo de la Espriella en su entrevista con Vicky Dávila en SEMANA

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló durante más de dos horas con la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila en SEMANA, allí se abordaron varios temas de la campaña.

El aspirante presidencial habló de Gustavo Petro, de Iván Cepeda, de Álvaro Uribe, de la Gran Consulta por Colombia, de Paloma Valencia, de la paz total y de algunas propuestas de campaña. Incluso, respondió a sus detractores.

1. “Lo que han hecho es perfilarnos”

Abelardo de la Espriella comenzó su entrevista con Vicky Dávila hablando de las amenazas que recibieron tanto él, como Paloma Valencia, y que se hicieron públicas este domingo, 12 de abril. Según el candidato, es un tema que genera una enorme preocupación, si se tiene en cuenta que fue en esta carrera presidencial que asesinaron a Miguel Uribe Turbay. “El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a anunciar un refuerzo en la seguridad de Paloma Valencia, pero a mi nadie me ha llamado”, reveló.

De la Espriella hizo hincapié en que en esta carrera presidencial hay zonas vedadas para hacer campaña. “El Pacto Histórico tuvo una votación muy grande en zonas rojas de Colombia, donde Paloma y yo no podemos ir. Nos piden que no digamos que Cepeda no es el heredero, pero no nos podemos engañar, Cepeda es el único que tiene licencia para ir por todo el país”, insistió.

Agregó: “Nos amenazan a nosotros, pero mira que a Iván Cepeda nunca lo amenazan, eso no es fortuito”, dijo.

2. “Iván Cepeda es el candidato los narcoterroristas”

De la Espriella acusó a Cepeda, aspirante del Pacto Histórico, de ser el candidato de los grupos criminales del país: “Esa gente quiere que quede Iván Cepeda, no quiere que quedemos Paloma o yo porque saben que Cepeda es el heredero de Petro. Si yo llego al Gobierno habrá una revisión a fondo de todo lo que ha pasado”.

Abelardo de la Espriella: “El candidato de las Farc, del ELN, los bandidos, esa gente quiere que quede Cepeda”

El candidato aseguró que Cepeda ha defendido a algunos criminales como Jesús Santrich y otros comandantes de las Farc. “Siempre los ha defendido. Fue el abogado de oficio de Jesús Sanrich. A mi me señalan (por ser abogado penalista), pero de Iván Cepeda no dicen nada, cuando él ni siquiera es abogado. Ha defendido a la tiranía de Venezuela y a la de Cuba”.

Según De la Espriella, la puja con Cepeda “se trata del absolutismo versus la democracia, del pasado versus el futuro”

3. “Me han inventado de todo hace nueve meses”

En la entrevista, Vicky Dávila le preguntó qué le responde a quienes dicen que Gustavo Petro lo está inflando porque él es más derrotable que Paloma Valencia en una eventual segunda vuelta. El candidato aseguró que su ascenso fue muy “orgánico”, una palabra que usan los “jóvenes de hoy”.

Según De la Espriella “empezaron a decir que yo no le ganaba a Cepeda en segunda vuelta y que el gallo era Sergio Fajardo”. Y que cuando eso comenzó a enredarse aseguraron que le ganaría Claudia López, con encuestas que luego no acertaron con la realidad de las votaciones. “Me han inventado de todo hace nueve meses. No se han dado cuenta de que esto no es un movimiento político, sino un movimiento popular”, dijo.

4. “La gente comenzó a decir: este es el Tigre”

Dávila le preguntó de dónde había salido la idea que hoy es el eje de su campaña: el Tigre. “La gente se lo inventó. La gente comenzó a decir: este es el Tigre. Y yo que algo, entiendo de la comunicación, lo adopté. Eso no salió de un análisis de club. Eso salió de la gente”, dijo.

Según De la Espriella, “hay una conexión” con la gente. Contó que comenzó con un reconocimiento en un 40 % y hoy está alrededor de un 80 %.

En este segmento, De la Espriella habló de los therians. Y dijo que era muy adulto para creer en esas cosas. Le dio un consejo a los padres de familia: “Sacalo al patio y que viva allá en el patio, y armale un corralito y dale concentrado para que veas que dura 22 horas”.

“Nadie hablaba de los animales en las campañas políticas, hasta que la gente acuñó lo del Tigre. Petro habló del jaguar y pues Paloma es Paloma, este es un nombre. Cepeda me parece una hiena”, concluyó.

“Yo soy el Uribe costeño”: Abelardo de la Espriella asegura que el expresidente fue su inspiración

5. “Soy el Uribe costeño”

“A mi quien me inspira a hacer esto es el presidente (Álvaro) Uribe. Estoy al lado de él hace años defendiéndolo”, aseguró De la Espriella, y dijo que desde hace años ha visto la devoción por Colombia del exmandatario.

De la Espriella dio detalles sobre los acercamientos que ha tenido con el exmandatario en medio de esta aspiración: “Yo hablé con el presidente Uribe y me acompañó mi esposa a esa reunión. Yo le fui a contar a quien considero un consejero en lo político, una persona que me ha inspirado. Y le dije, presidente tengo listo el tema”.

Vicky Dávila en entrevista con Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Semana

De la Espriella aseguró que hace cuatro años el exmandatario le ofreció integrar la lista al Senado por el Centro Democrático. “Yo le dije que daño le he hecho a usted para que me quiera meter al Congreso”, detalló. Según él, el expresidente le contestó: “Haga el ejercicio y va viendo”. En un aparte de la conversación, De la Espriella dijo: “Yo soy como el Uribe costeño”.

6. “La izquierda no tiene cómo ganar en primera vuelta. Dejemos el drama”

El candidato respondió a la pregunta de si ve una eventual unión con Paloma Valencia para las votaciones del 31 de mayo. Aseguró que “la izquierda no tiene cómo ganar en primera vuelta. Dejemos el drama”.

Pero agregó que él propuso una unión con el uribismo desde noviembre y fueron ellos quienes no lo aceptaron. Sobre la Gran Consulta, aseguró: “Yo no puedo estar ahora en una coalición en la que está el santismo. Están recibiendo a lo peor de la política”. Luego contó que Pinzón buscó “a los Ñoños y a los Musas en Córdoba”.

De la Espriella dijo que no podía compartir un espacio político con “ministros de Santos, apoyaron a Santos para que nunca respondieran a sus víctimas. Yo veo esos tipos de las Farc en el Congreso y me dan nauseas”, dijo.

“Voy con Ivan Cepeda para la segunda vuelta. Donde yo esté voy a honrar a Álvaro Uribe, su legado, su nombre”.

Abelardo de la Espriella revela los nombres de políticos que lo han buscado para apoyarlo: “No quiero nada con el Gobierno Petro”

7. “La gente que más me detesta dice es corroncho… pero nunca bruto”

De la Espriella hizo algunas reflexiones sobre lo que ha sido este tiempo en la campaña. “Me dijeron todo el tiempo que la política sacaba lo peor de la gente, pero de mi ha sacado lo mejor”, dijo. Luego aseguró que la gente lo ha tratado de muchas cosas malas, pero nunca de “bruto”.

8. “Los periodistas no son dioses y no son intocables”

De la Espriella dijo que hay periodistas activistas que “no me merecen ningún respeto. A la gente que representa el periodismo de verdad, mis respetos”.

9 “Hay que dejar la susceptibilidad, tampoco es para tanto”

Sobre la burla que hizo sobre Juan Daniel Oviedo, también hizo un comentario: “Hay que dejar la susceptibilidad, Tampoco es para tanto. No soy homófobico. Tenemos un gran amigo tu y yo que se llama Felipe Zuleta. No tengo nada en contra de las personas ni discrimino a nadie por su orientación sexual, raza o ideología”.

10. “A mí me buscaron todos”

“A todos les dije que este era un movimiento popular, que por eso no podía aceptarlos. En los partidos hay algunos bandidos que se robaron el agua de La Guajira, la plata de la UNGRD, entre otras”, dijo.

Así mismo, dijo que todos los partidos políticos lo han buscado desde hace unos tres meses y que a todos les ha respondido de la misma manera. Esa búsqueda ha incluido al Partido Liberal, la U, Cambio Radical y el Partido Conservador.

“Efraín Cepeda se ha enfrentado al Gobierno Petro y ha sido valiente, claro que me dijo que nos apoyaba y le dije que yo estaba en un tema de movimiento popular y que esperaremos que avanzara el tema”, dijo el candidato.

También habló sobre quién lo ha buscado del Partido Liberal y allí contó lo relacionado con Simón Gaviria.“Simón Gaviria me buscó y le dije que había que esperar porque yo estaba en un tema de movimiento popular”, reiteró.