Abelardo de la Espriella: “El candidato de las Farc, del ELN, los bandidos, esa gente quiere que quede Cepeda”

En entrevista con la periodista Vicky Dávila, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló de la aspiración de Iván Cepeda quien tiene el aval del Pacto Histórico y es el candidato del presidente Gustavo Petro.

Además, habló de las amenazas que ha recibido en las últimas horas en su contra y en contra de Paloma Valencia. “Nos amenazan a nosotros, pero mira que a Iván Cepeda nunca lo amenazan, eso no es fortuito”, dijo.

Según de La Espriella hay un perfilamiento en contra de las dos campañas presidenciales y expresó que eso lo tiene preocupado en medio de la contienda electoral. El aspirante presidencial asegura que lo que está pasando es muy grave y que se debe tener en cuenta que ya asesinaron a Miguel Uribe Turbay.

“El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a anunciar un refuerzo en la seguridad de Paloma Valencia, pero a mi nadie me ha llamado”, reveló.

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Por esa razón, lanzó duras críticas en contra de Iván Cepeda al considerar que él sí puede ir a diferentes regiones del país, mientras que los otros candidatos no.

“Lo que pasa es que él es el candidato de las Farc, del ELN y de los bandidos, esa gente quiere que quede Cepeda en el poder. Es el único que no amenazan y puede ir a zonas que están controladas por los narcoterroristas”.

Vicky Dávila y Abelardo dela Espriella Foto: Semana

Abelardo de la Espriella dijo durante la entrevista que el presidente Gustavo Petro ordena interceptaciones ilegales y que “sus aliados” después ejecutan.

“El Pacto Histórico tuvo una votación muy grande en zonas rojas de Colombia, donde Paloma y yo no podemos ir. Nos piden que no digamos que Cepeda no es el heredero, pero no nos podemos engañar, Cepeda es el único que tiene licencia para ir por todo el país”, insistió.

Agregó: “Esa gente quiere que quede Iván Cepeda, no quiere que quedemos Paloma o yo porque saben que Cepeda es el heredero de Petro. Si yo llego al gobierno habrá una revisión a fondo de todo lo que ha pasado”.

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Además, hizo una revelación durante la entrevista que, según él, le genera miedo a Iván Cepeda. “Él sabe que yo tengo el carácter y la determinación para develar sus vínculos y dar la pelea, eso se revelará. Tiene vínculos muy cercanos con los criminales y bajo la figura de la paz total”.

Así mismo criticó la constituyente propuesta por el petrismo y señaló que es el inicio de un paso para seguir la historia de Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella , Paloma Valencia Foto: SEMANA

“Iván Cepeda es el candidato de los delincuentes del país, en el caso mío yo acabo con la paz total, a nadie le interesa eso. Cepeda es aliado de ellos, es amigo, fue abogado de oficio de Jesús Santrich, eso es increíble”.

Abelardo de la Espriella aseguró que todo lo relacionado con Cepeda está documentado y que la ciudadanía puede revisar toda esa información sin problema alguno.