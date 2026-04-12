Amenaza con imagen de corona fúnebre también llegó contra Abelardo de la Espriella: “Merece el rechazo unánime”

A las amenazas denunciadas en la mañana de este domingo, 12 de abril, contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se suma ahora una nueva contra el también aspirante Abelardo de la Espriella.

Corona fúnebre con el rostro de Paloma Valencia enciende alarmas en la oposición; De la Espriella se solidariza y la familia dice que está “profundamente amenazada”

La denuncia la hizo el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien, a través de su cuenta en X, señaló que también está circulando una corona fúnebre acompañada de la foto del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“La misma página que amenaza de muerte a Paloma Valencia ahora arremete también contra Abelardo de la Espriella, un hecho gravísimo que merece el rechazo unánime del país”, escribió Gómez Amín.

El senador liberar cargó contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y su paz total, que tanto ha sido criticada, asegurando que este tipo de amenazas son producto de esta política de la actual administración.

“Hoy Colombia cosecha las consecuencias de una política de paz total que solo ha servido para envalentonar a los criminales, debilitar la autoridad y poner en riesgo a quienes piensan diferente. Pero no pasarán. ¡Los bandidos no pueden seguir mandando en este país!”, indicó el senador liberal.

Se trata de la misma imagen que compartieron en redes sociales con Paloma Valencia. Se observa una corona de flores con la foto de Abelardo de la Espriella en la parte superior izquierda y el mensaje “Descanse en paz”.

La amenaza contra la candidata del Centro Democrático despertó la solidaridad desde diferentes sectores de la sociedad y desde el propio Gobierno nacional a través de pronunciamientos de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez.

Benedetti aseguró: “Desde el Gobierno hemos brindado todas las garantías de seguridad, especialmente a los candidatos de la oposición, con medidas anticipadas y sin sesgos políticos”, y anunció que “las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”.

Ministro Pedro Sánchez reitera millonaria recompensa por información sobre amenazas a candidatos tras caso de Paloma Valencia

Sánchez, por su parte, rechazó este tipo de amenazas y aseguró que “es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a estabilidad del país”.

Por eso, reiteró la recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar efectivamente cualquier atentado contra los candidatos presidenciales.

“La Fuerza Pública articulada con MinInterior y UNP está desplegada para proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna”, destacó el alto funcionario, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar.