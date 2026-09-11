Procurador Gregorio Eljach declaró insubsistente a funcionaria que habría recibido mensaje de alias ‘Negro Ober’ para De La Espriella

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, declaró insubsistente el nombramiento de Magda Liliana Buendía Chacón, quien se desempeñaba como procuradora regional de Instrucción de Santander.

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La decisión quedó consignada en el Decreto 1825 del 11 de septiembre de 2026, en el que se establece que el cargo ocupado por Buendía Chacón es de libre nombramiento y remoción y que, por esa razón, la determinación se adopta en ejercicio de la facultad discrecional del nominador.

El nombre de la ahora exfuncionaria había cobrado relevancia por un episodio relacionado con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Negro Ober’, señalado cabecilla de estructuras criminales de Barranquilla, quien presuntamente habría intentado hacer llegar un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella por intermedio de la funcionaria.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, Buendía habría sostenido una conversación con alias ‘Negro Ober’ en la cárcel de Palogordo, en Santander. En ese contexto, el delincuente presuntamente habría buscado utilizarla como intermediaria para transmitir el mensaje al jefe de Estado.

¿Qué dice el decreto firmado por Gregorio Eljach?

El documento señala que Buendía Chacón había sido nombrada mediante el Decreto 538 del 8 de abril de 2021 como procuradora regional de la Procuraduría Regional de Instrucción Santander.

La Procuraduría explicó en el acto administrativo que, según el Decreto Ley 262 de 2000, ese cargo corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción.

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Asimismo, precisó que la insubsistencia discrecional permite al nominador retirar del servicio a una persona que ocupe un empleo de estas características y que contra esa decisión no procede recurso alguno.

“Declarar insubsistente el nombramiento de Magda Liliana Buendía Chacón (…) en el cargo de procurador regional (…) de la Procuraduría Regional de Instrucción Santander”, señala el artículo primero del decreto.