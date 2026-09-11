Presidencia publicó la hoja de vida de Ilva Myriam Hoyos: será nueva ministra de Educación tras la salida de Viviane Morales

El Gobierno ya publicó la hoja de vida de Ilva Myriam Hoyos como nueva ministra de Educación, luego de la renuncia de Viviane Morales a la cartera.

Desde la Casa de Nariño despejaron dudas sobre la renuncia de Viviane Morales. Vocero del Gobierno explicó la razón

Nueva ministra de Educación Foto: Semana

Hoyos llega al Ministerio con una trayectoria vinculada al derecho y al sector público. Fue procuradora delegada durante la administración del exprocurador Alejandro Ordóñez, y posteriormente mantuvo una participación activa en asuntos jurídicos de la Iglesia católica.

De hecho, hasta el pasado 7 de septiembre, Hoyos se desempeñó como presidenta del Comité Jurídico de la Conferencia Episcopal de Colombia, cargo que ocupaba desde octubre de 2018.

Ilva Myriam Hoyos y Abelardo De La Espriella. Foto: FOTO1: JUAN CARLOS SIERRA/FOTO2: PRESIDENCIA DE COLOMBIA.

Su llegada al Ministerio se produce tras la dimisión de Viviane Morales a su cargo y en medio de la discusión nacional sobre los negativos resultados del sistema educativo, tras la reciente divulgación de las pruebas PISA 2025.

La nueva ministra asumirá la conducción de una cartera que tiene entre sus principales retos la calidad de la educación, el cierre de brechas y el fortalecimiento del acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema. Además, deberá enfrentar la reconstrucción del sistema luego del terremoto del pasado 10 de agosto.

Con la publicación oficial de su hoja de vida, queda formalizado el relevo en la cartera, tras la salida de Morales.