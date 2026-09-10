Piden a Gustavo Petro responder por qué protegió a Juliana Guerrero y no a Miguel Uribe Turbay

Uno de los personajes más polémicos del gobierno de Gustavo Petro fue Juliana Guerrero, una joven que estuvo vinculada con esa administración y falsificó títulos para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes.

Hace algunas semanas se conoció que la joven contaba con un robusto esquema asignado por la UNP, pese a no ser funcionaria activa del Estado.

Los hechos levantaron una serie de críticas en contra de Guerrero y también de Petro, quien se abstuvo en todo momento de criticar las actuaciones de la mujer.

El fuerte reclamo de un juez a Juliana Guerrero: “Tenía la madurez necesaria”

El congresista Josias Fiesco elevó durante este jueves una nueva crítica, al asegurar que Gustavo Petro decidió maniobrar para que Guerrero contara con un robusto esquema de seguridad, cosa que no hizo con Miguel Uribe, quien solo contaba con dos escoltas el día de su asesinato.

Gustavo Petro y Josias Fiesco, activista del Centro Democrático. Foto: SEMANA

“Donde está Gustavo Petro hoy, cuando Juliana Guerrero acepta que cometió delitos; dónde está después de que la defendió cinco veces; dónde está para decir que prefirió escoltar las piernas de Juliana Guerrero, que ofrecerle seguridad al senador más votado de Colombia, como era Miguel Uribe, precandidato presidencial. Con la mitad del esquema que le dio a Guerrero se podría haber evitado el magnicidio”, indicó.