El fuerte reclamo de un juez a Juliana Guerrero: “Tenía la madurez necesaria”

El sorpresivo preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y Juliana Guerrero dejó muchas sorpresas y dudas. La joven de 24 años reconoció haber falseado los datos de su hoja de vida que subió al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) con el fin de llegar al cargo de viceministra de las juventudes del Ministerio de la Igualdad.

Otro problema judicial para Juliana Guerrero: juez compulsó copias para que se le investigue por otro delito

Para el juez de conocimiento que avaló el preacuerdo, no se puede catalogar lo ocurrido como “un error”, como lo catalogó Guerrero en las excusas públicas que presentó ante la audiencia.

“Frente a la culpabilidad y contrario a lo señalado por la defensa, considera este juez de conocimiento que la señora Juliana Andrea Guerrero era plenamente consciente de sus actuaciones. Tenía la madurez necesaria para determinarse de manera diferente y al mismo tiempo tenía la posibilidad y la obligación de actuar conforme a Derecho, no solo por el rol institucional que detentaba al momento de los hechos, sino por la posición a la cual aspiraba a llegar”, reclamó el juez.

“Nótese que no estamos hablando de una persona del común que no tiene conocimiento sobre el ejercicio y la función pública. Estamos hablando de una persona que estaba entregando estos documentos para ser nombrada viceministra de del Ministerio de la Juventud. Un cargo que implica la mayor responsabilidad, no solo con el Estado, sino con la juventud de este país”, añadió.

El juez de conocimiento recalcó que hay muchas personas que se han esforzado durante años para obtener un título universitario con el fin de salir adelante y alcanzar mejores condiciones laborales y profesionales.

Otro problema judicial para Juliana Guerrero: juez compulsó copias para que se le investigue por otro delito

“Han tenido que pasar cinco, siete, diez y quince años en una universidad para obtener un título. cosa que en este caso se quiso saltar, desconociendo cuál es el actuar jurídicamente exigible a una persona. Muchos de los que estamos acá sentados hoy tuvieron que pasar por diez mil vicisitudes para tener el cartón o el diploma que hoy tienen. Entonces no es cierto que nos encontremos en presencia de un simple error”, enfatizó.

“Nos encontramos en presencia de un actuar totalmente contrario al ordenamiento jurídico. Y por tal razón, y estando consciente de dicha actividad, se considera también cumplido este requisito. Es de recordar que en la culpabilidad se debe verificar la conciencia de antijuridicidad de la conducta”, precisó el juez.

Juez compulsó copias para que se investigue a Juliana Guerrero por el delito de falsedad ideológica en documento público. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/OCGSOJZvCm — Revista Semana (@RevistaSemana) September 9, 2026

“Y para cualquier persona es plenamente comprensible y entendible que cuando uno debe acreditar una categoría o un requisito en una convocatoria pública y más para un cargo de viceministro, los documentos que deba entregar sean reales y atiendan a la realidad de las situaciones”, concluyó.

En la lectura de la decisión, el juez avaló la petición de la Procuraduría y compulsó copias para que la Fiscalía indague a Juliana Andrea Guerrero Jiménez por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en calidad determinadora.