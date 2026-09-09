Polémicos chistes contra las mujeres del Huila le pasan factura al comediante Gabriel Murillo: tuvo que cancelar sus shows en ese departamento

El comediante bogotano Gabriel Murillo tuvo que cancelar dos presentaciones que tenía programadas este jueves, 10, y viernes, 11, de septiembre en el Huila por los polémicos chistes que hizo contra las mujeres de ese departamento y su población.

La noticia la confirmó el mismo Murillo en sus redes sociales. “Les tengo chisme desde Pitalito y de Neiva, los shows se cancelan porque las alcaldías no dieron permiso para hacer los shows, entonces tenemos que devolver las boletas”, dijo.

Murillo fue cuestionado tanto por el alcalde de Pitalito, Yider Luna, quien lo declaró persona no grata, como por la gestora social del Huila, Ángela Parra Fajardo, quien le exigió rectificar las fuertes palabras pronunciadas contra las mujeres de ese departamento, las candidatas del Reinado Nacional del Bambuco, además de presentar excusas públicas por lo ocurrido y no volver a publicar contenido similar.

Gabriel Murillo, comediante Foto: X: @elgordomurillo

Para promocionar su fallida presentación en Pitalito, el bogotano había dicho que su nombre viene del quechua, que significa “tierra de motos sin papeles”, y aseguró que en esa tierra a los traquetos les dicen brujos.

También lanzó un fuerte señalamiento contra las mujeres ibaguereñas.

El alcalde Luna reaccionó a estas palabras de la siguiente manera: “Nuestras mujeres merecen respeto, Pitalito merece respeto; bienvenidos la crítica, el periodismo, la investigación, pero con argumentos, pero no vamos a permitir que llegue un personaje con ganas de llenar sus bolsillos vendiendo boletas y hablar mal de nuestro municipio”.

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Además, el mandatario tomó una fuerte decisión “Lo declaramos persona no grata en el Valle de Laboyos, y la dirección que se ha dado a Jurídica es para que no se alquilen escenarios públicos para este tipo de eventos, por eso le pedí al equipo jurídico que regrese el dinero del auditorio si lo habían cancelado”.

Sin embargo, Murillo no solo quedó fuera de lugar tras pronunciarse sobre Pitalito, también lo hizo contra las mujeres del Huila para promocionar su presentación del viernes, 11 de septiembre.

“Tres datos sobre Neiva: en el desierto de la Tatacoa hay menos huecos que en su área metropolitana”, dijo el humorista.

La frase la cerró con un ataque a las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco y al gobernador, Rodrigo Villalba Mosquera.

Su esposa, la gestora social del Huila, Ángela Parra Fajardo, defendió de inmediato a las candidatas al reinado y le exigió respeto.

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“Como gestora social del Huila, rechazo firmemente las expresiones utilizadas en ese video contra nuestras reinas y contra una celebración que representa la identidad de todo un pueblo. La crítica puede expresarse con argumentos; solicito al autor retirar las expresiones degradantes, rectificar las afirmaciones falsas que haya divulgado y ofrecer disculpas públicas a las mujeres afectadas y al pueblo huilense. También le pedimos abstenerse de reproducir o promover nuevos contenidos que alimenten la violencia cibernética; defender a nuestras mujeres es dejar claro que la dignidad de ellas no puede utilizarse para conseguir reproducciones, generar polémica o provocar aplausos”, dijo por medio de un video en Facebook.

La gestora social expresó también que “en el Huila respetamos la libertad de expresión, la crítica y el humor, pero ninguna de estas libertades puede utilizarse como excusa para humillar a las mujeres, sexualizar su participación o atacarlas con expresiones vulgares y discriminatorias. Las candidatas del Festival del Bambuco son mujeres con historias, familias, sueños y dignidad; participan para representar con orgullo la cultura de sus territorios, no para convertirse en el objeto de burlas sexistas ni de agresiones en las redes sociales”.

Y calificó este tipo de publicaciones como violencia contra las mujeres en espacios digitales, que debe frenarse.

“La violencia contra las mujeres también ocurre en los espacios digitales; una publicación ofensiva puede reproducirse miles de veces, provocar nuevos ataques y causar daños que van más allá de una pantalla. La violencia cibernética no es menos grave por ocurrir en internet; también degrada, intimida, estigmatiza y vulnera el buen nombre de quienes la padecen”, señaló.