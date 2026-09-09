Un juez le ordena al Gobierno “ocultar” videos en Instagram que muestran cadáveres en bolsas tras operativos militares

“Mientras se determina si las publicaciones objeto de reproche pueden catalogarse como violentas o explícitas”, señaló un juzgado laboral de Bogotá al tomar la determinación de ordenar al presidente Abelardo De La Espriella y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ocultar de las cuentas oficiales las imágenes donde se ve al primer mandatario caminando junto a los cuerpos de delincuentes dados de baja en operativos de la Fuerza Pública.

Niegan tutela de Iván Cepeda contra decisión del MinTIC frente a las emisoras de paz

Se trata de una medida cautelar que surge de una tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, en la que advierte la necesidad de frenar la publicación de ese tipo de imágenes en las cuentas oficiales del presidente De La Espriella y de la propia Presidencia de la República.

“La decisión judicial señala que la medida busca proteger el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes del país, en aplicación del artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, que ampara a los menores frente a contenidos capaces de generarles daño o sufrimiento psicológico”, señaló el representante al conocer la decisión.

El juzgado, por su parte, insistió en que es necesario vincular al estudio de la tutela a Meta Platforms Inc., la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el propósito de que remitan conceptos respecto de la acción de tutela y la medida provisional anunciada.

Una tutela en contra de la Presidencia. Foto: Jonathan Toro/Semana.

“Los accionados, para que en el término perentorio de DOS (2) DÍAS, contado a partir del recibido de la notificación, ejerzan su derecho a la defensa y se sirvan informar y aportar todas las diligencias y pruebas relacionadas con los hechos expuestos en el escrito de tutela, principalmente respecto de los videos publicados en la cuenta oficial de la Presidencia de la República”, explica la decisión del juzgado.

Como se trata de una medida provisional, la decisión no tiene recurso, es decir, que el presidente y el Dapre tendrán que cumplirla mientras se discute de fondo la acción de tutela y el primer mandatario, junto al equipo jurídico de la Presidencia, explican en detalle por qué las imágenes no corresponden justamente a un escenario de violencia explícita, como se plantea en la tutela.

Como se trata de una medida provisional, la decisión no tiene recurso. Foto: Getty Images/ Policía Nacional

“Que dentro del término de UN (1) DÍA contado a partir de la notificación del presente proveído, proceda con el ocultamiento de las publicaciones efectuadas desde el usuario @infopresidencia el 22 y 43 de septiembre del 2026 de la red social Instagram mientras se profiere la decisión definitiva dentro de la presente acción, sin que ello comporte su eliminación definitiva”, advierte la medida cautelar.