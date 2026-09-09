Una polémica sacudió en el Inpec y estaba vinculada a la entrada de un centenar de hamburguesas en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Bogotá, con los antecedentes de privilegios para algunos privados de la libertad en otros penales; sin embargo, en esta oportunidad la denuncia se convirtió en un chisme mal contado.

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El Inpec, a través de un comunicado, explicó en detalle lo que ocurrió, que estaba muy lejos de una irregularidad para llenar de hamburguesas las celdas del Buen Pastor y privilegiar a determinadas privadas de la libertad. Era una actividad que estaba programada con semanas de anticipación y los beneficiados serían niños.

La actividad que tenía como protagonistas a las hamburguesas era un evento para inaugurar el espacio que el Inpec mejoró y donde permanecen los niños que comparten espacio con sus madres, privadas de la libertad en el Buen Pastor, no una fiesta tras las rejas.

“La actividad fue programada y realizada por la fundación Dios tras las rejas con hijos y familiares de las personas privadas de la libertad (PPL), y fue autorizada por la directora del establecimiento”, señala el comunicado del Inpec.

El Inpec explicó la actividad en la cárcel del Buen Pastor Foto: Semana - César Flechas

El encuentro se programó los días 7, 8 y 9 de septiembre, y la fundación que lidera las iniciativas de fortalecimiento espiritual y familiar solicitó el ingreso de material pedagógico, biblias, juguetes para los niños y alimentos, no solo hamburguesas, como se quiso mostrar por quienes hicieron las denuncias, sin contar el contexto de la actividad.

“Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de los vínculos familiares, y se realizan con el apoyo de las redes sociales de voluntariado, quienes organizan y adelantan este tipo de programas en diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios”, advirtió el instituto penitenciario.

Estos son los combos de hamburguesa que trataron de ingresar a El Buen Pastor. Foto: suministrada

Insistió el Inpec en que se ha ordenado reforzar los controles y las medidas de seguridad en el marco de las nuevas políticas del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y “la instrucción es clara, no se autoriza bajo ningún contexto cualquier exceso, irregularidad y actividad que no esté amparada por las normas”, explicaron desde el Inpec.