Nación

“Eran biblias, juguetes y alimentos para los niños”, el Inpec tras la polémica por la entrada de hamburguesas en la cárcel del Buen Pastor

Sindicatos de la entidad denunciaron la entrada de hamburguesas, pero no contaron que era una actividad programada con anticipación.

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Redacción Semana
9 de septiembre de 2026 a las 7:42 p. m.
La actividad incluía a los hijos de las privadas de la libertad.
La actividad incluía a los hijos de las privadas de la libertad. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en Instagram: testigodirecto

Una polémica sacudió en el Inpec y estaba vinculada a la entrada de un centenar de hamburguesas en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Bogotá, con los antecedentes de privilegios para algunos privados de la libertad en otros penales; sin embargo, en esta oportunidad la denuncia se convirtió en un chisme mal contado.

Operativos del Inpec en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Se acabó el trato VIP para presos en instalaciones policiales. El Inpec trasladó a varios personajes a La Picota

El Inpec, a través de un comunicado, explicó en detalle lo que ocurrió, que estaba muy lejos de una irregularidad para llenar de hamburguesas las celdas del Buen Pastor y privilegiar a determinadas privadas de la libertad. Era una actividad que estaba programada con semanas de anticipación y los beneficiados serían niños.

La actividad que tenía como protagonistas a las hamburguesas era un evento para inaugurar el espacio que el Inpec mejoró y donde permanecen los niños que comparten espacio con sus madres, privadas de la libertad en el Buen Pastor, no una fiesta tras las rejas.

“La actividad fue programada y realizada por la fundación Dios tras las rejas con hijos y familiares de las personas privadas de la libertad (PPL), y fue autorizada por la directora del establecimiento”, señala el comunicado del Inpec.

Operativos del Inpec en la cárcel La Modelo de Bogotá.
El Inpec explicó la actividad en la cárcel del Buen Pastor Foto: Semana - César Flechas

El encuentro se programó los días 7, 8 y 9 de septiembre, y la fundación que lidera las iniciativas de fortalecimiento espiritual y familiar solicitó el ingreso de material pedagógico, biblias, juguetes para los niños y alimentos, no solo hamburguesas, como se quiso mostrar por quienes hicieron las denuncias, sin contar el contexto de la actividad.

“Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de los vínculos familiares, y se realizan con el apoyo de las redes sociales de voluntariado, quienes organizan y adelantan este tipo de programas en diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios”, advirtió el instituto penitenciario.

Estos son los combos de hamburguesa que trataron de ingresar a El Buen Pastor, aunque estaba expresamente prohibido.
Estos son los combos de hamburguesa que trataron de ingresar a El Buen Pastor. Foto: suministrada

Insistió el Inpec en que se ha ordenado reforzar los controles y las medidas de seguridad en el marco de las nuevas políticas del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y “la instrucción es clara, no se autoriza bajo ningún contexto cualquier exceso, irregularidad y actividad que no esté amparada por las normas”, explicaron desde el Inpec.