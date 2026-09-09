Se acabó el trato VIP para presos en instalaciones policiales. El Inpec trasladó a varios personajes a La Picota

Las decisiones del Gobierno De La Espriella contra los criminales incluyen a los que están privados de la libertad. La orden es depurar las instalaciones policiales y militares de presos, y que estas sean espacios para miembros de la Fuerza Pública. La resolución del Inpec sacudió las casas fiscales en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).

Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec poner fin a zonas de confort para quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles

Y es que varios privados de la libertad sin ningún vínculo con la Policía permanecían en casas fiscales y alojamientos que, se supone, están destinados a los miembros de la Fuerza Pública, pero en los últimos años sirvieron de espacio de reclusión para “recomendados” que huían de las cárceles.

Ese panorama motivó la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).

Entre los trasladados está el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, detenido en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).

Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Con esa decisión del Inpec, por lo menos en el caso del Cespo, esos espacios se usarán para lo que fueron creados: alojamiento de oficiales que transitan en comisión.

Los otros incluidos en el listado de trasladados son el exsubdirector del DAS, Emiro Rojas Granados; el abogado Alexandre Philippe Vernot, condenado en el escándalo del caso Hyundai; y el exalcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, procesado por hechos de corrupción en contratos del municipio.

Traslados ordenados por el Inpec. Foto: Tomada de redes sociales del Inpec

La orden del Gobierno es evitar que cualquier clase de privado de la libertad termine en una guarnición militar o policial.