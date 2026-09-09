Su propio papá lo denunció y terminó perdiendo la curul: así cayó concejal de Villa de Leyva

Lo que comenzó como una disputa familiar terminó en los tribunales y dejó al descubierto un enfrentamiento que llevaba varios años. El Consejo de Estado terminó inclinando la balanza.

Tumban investidura de concejal en Boyacá por actuar como abogado en procesos ante entidades de Villa de Leyva

Juan David Bermúdez Vergara tendrá que dejar la curul que obtuvo en las elecciones de 2023 después de que el Consejo de Estado revocara la decisión que inicialmente lo había favorecido y decretara la pérdida de su investidura como concejal de Villa de Leyva para el periodo 2024-2027.

El detalle que convirtió este caso en uno de los más llamativos de la política de Boyacá está en quién llevó el proceso hasta los tribunales: su propio padre, Carlos Eduardo Bermúdez Ruget.

La demanda se originó en la condición que tenía el padre como representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo, entidad relacionada con la prestación del servicio público de acueducto en el municipio.

Para el Consejo de Estado, ese vínculo configuró la inhabilidad que impedía a su hijo ocupar la curul. Por tener esa posición de dirección en una organización vinculada a un servicio público en el mismo municipio, la ley no le permitía a su hijo ocupar una curul en el concejo.

Concejo de Villa de Leyva. Foto: Concejo de Villa de Leyva / API

Hubo un segundo capítulo que terminó siendo determinante

En marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó la pérdida de investidura; sin embargo, Bermúdez Ruget apeló esa decisión y llevó el proceso ante el Consejo de Estado, donde permaneció aproximadamente 10 meses antes de conocerse el fallo definitivo.

La Sala Primera terminó revocando la decisión y estableció que Bermúdez Vergara incurrió en la causal de pérdida de investidura con culpa grave. Para los magistrados, el hecho de que existiera una disputa familiar no eliminaba su obligación de revisar si podía inscribirse como candidato.

Ahí aparece la parte más incómoda de la historia.

Durante el proceso se discutió precisamente la relación entre padre e hijo. Bermúdez Vergara sostuvo que existía una fuerte enemistad con su progenitor y que prácticamente no tenía relación con él desde hace años. También señaló problemas familiares relacionados con una empresa y propiedades.

Sin embargo, el expediente incorporó fotografías y publicaciones que mostraban encuentros entre ambos durante la campaña electoral de 2023; es decir, la versión de una ruptura familiar absoluta tuvo que ser confrontada con imágenes de un periodo en el que ambos todavía aparecían vinculados políticamente.

El caso incluso había escalado públicamente antes de llegar a su desenlace judicial. En noviembre de 2024, Bermúdez Ruget pidió que se anulara la elección de su hijo y llegó a ofrecer disculpas a los habitantes de Villa de Leyva por haberlo apoyado en las urnas.

Ahora, el Consejo de Estado puso punto final a la disputa electoral: Juan David Bermúdez Vergara pierde su investidura y Alfonso Latorre ocupará la curul, según lo dispuesto en la sentencia.

El concejal aseguró que acatará la decisión, aunque anunció que solicitará una aclaración del fallo.

Así, una curul obtenida en las urnas terminó cayendo por una inhabilidad relacionada con su propio padre. Detrás del fallo judicial queda una pregunta inevitable: ¿en qué momento una pelea familiar terminó convirtiéndose en una batalla capaz de sacar a un concejal del cargo?