Cabecilla del Clan del Golfo era socio del narco uruguayo Sebastián Marset. Fue capturado y será extraditado

Daniel Uribe Jaramillo estaba oculto del radar de las autoridades; por lo menos estaba convencido de eso hasta este martes, cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la agencia estadounidense DEA, lo capturaron en la ciudad de Medellín.

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De acuerdo con la Fiscalía, Uribe Jaramillo era uno de los presuntos enlaces principales del Clan del Golfo para garantizar la salida de clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas desde el Caribe colombiano hacia Estados Unidos, China y Países Bajos.

“Esta persona fue localizada en atención a una solicitud de extradición elevada por la Corte Federal del Distrito Medio de Florida (Estados Unidos), que la requiere por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, entre otros”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Los elementos de pruebas recaudados por la Fiscalía advierten que este hombre se encargó de concretar alianzas con organizaciones criminales de alto impacto, incluso internacionales, como el grupo narcotraficante uruguayo al mando del narco Sebastián Marset, que resultó involucrado en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

“En el curso de la investigación se conoció que haría parte del componente logístico y financiero del Clan del Golfo, y tendría nexos con la estructura del señalado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia y extraditado a Estados Unidos. Asimismo, se le atribuye el envío entre veleros y contenedores de más de tres toneladas de cocaína, las cuales fueron halladas por autoridades internacionales”, señaló el director del CTI, el general en retiro José Luis Ramírez Hinestroza.

El general Ramírez Hinestroza confirmó que, adicionalmente, en otros procedimientos realizados en Estados Unidos le fueron incautados 500.000 dólares en efectivo e información relacionada con la comercialización de fentanilo y otras sustancias prohibidas.

Daniel Uribe Jaramillo, señalado socio del Clan del Golfo, capturado y solicitado en extradición. Foto: Suministrada (API)

“Uribe Jaramillo quedará a disposición de la Fiscalía General de la Nación y su captura será comunicada, a través de los canales diplomáticos, a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para que se surtan los trámites de formalización del pedido de extradición”, advirtió el director del CTI.