Exnarcos que se encuentran como testigos en los Estados Unidos aseguraron, a través de una denuncia pública, que tienen las pruebas de lo que consideraron un “cartel de la toga” en los procesos de extinción de dominio que se adelantan en Colombia.

El nuevo frente judicial para Petro: narcotraficantes extraditados hablarían con la justicia de Estados Unidos

Insisten en que llevan meses advirtiendo, lo que consideran graves hechos de corrupción en la Fiscalía, los juzgados y tribunales de extinción de dominio. Bienes que entregaron, pero que nunca fueron sometidos a procesos de extinción, exigencias de dinero y presiones a través de nuevos procesos judiciales, hacen parte del catálogo de advertencias que hicieron.

Es el caso de Juan Fernando Álvarez Meyendorff, a quien la Fiscalía hace más de una década le adelantó un proceso de extinción de dominio posterior a su entrega ante las autoridades norteamericanas. Han pasado más de 13 años y la Fiscalía no ha logrado resolver la legalidad de los procedimientos de incautación.

El exnarco advirtió en repetidas oportunidades que fue víctima de extorsiones de un fiscal y que, después de una década de procesos, ahora como testigo protegido en los Estados Unidos, logró establecer que buena parte de los bienes que entregó a la Fiscalía ni siquiera fueron objeto de extinción de dominio, sino que los dejaron en poder de algunos testaferros.

Esta vez y a través de un documento público, asegura que tiene todas las evidencias para demostrar que en la justicia de extinción de dominio en Colombia existe un “cartel de la droga” que involucra fiscales, jueces y magistrados de tribunales. Las denuncias fueron hechas ante la propia Fiscalía.

Fue el mismo Juan Fernando Álvarez Meyendorff quien, en SEMANA, aseguró que en la justicia de los Estados Unidos está declarando en contra del expresidente Gustavo Petro, por la supuesta entrega de dinero que se hizo a través de una persona cercana al exmandatario y que las evidencias en su poder advierten cómo otros señalados narcos entregaron dinero al ex primer mandatario.

“Voy a evidenciar una nueva generación del cartel de la toga, que incluye funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, siendo testigo en los Estados Unidos en contra de Gustavo Petro Urrego. Un entramado de corrupción judicial de los fiscales de extinción, lavado, y magistrados del tribunal. Direccionamiento de procesos, para obligarnos a ser extorsionados; yo me lanzo en esta batalla desde hoy”, señaló Meyendorff.

Advierten un "cartel de la toga" en extinción de dominio. Foto: Fiscalía General de la Nación

Juan Fernando Álvarez Meyendorff asegura que incluso su abogada ha sido víctima de intimidaciones, persecuciones y compulsas de copias para mantener ocultas las irregularidades en una investigación que se convirtió en el proceso más antiguo en la Fiscalía por extinción de dominio.