Los habitantes del municipio de Galeras en el departamento de Sucre estaban cansados con el estado de las vías y una de las promesas del entonces candidato Remberto Javier Amell era recuperar la malla vial del municipio. Amell ganó y cumplió con la firma de los contratos, no tanto con la recuperación de las vías.

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Entre 2016 y 2019, Amell Hernández intervino, junto con dos congresistas, en gestiones relacionadas con la adjudicación de dos proyectos con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), destinados a recuperar la malla vial de varios barrios de Galeras. Fueron dos que, sumados, superaron los 13.000 millones de pesos.

La Fiscalía adelantó una investigación que llevó no solo a la captura del exalcalde, sino a determinar su presunta responsabilidad en hechos de corrupción, que incluyen una exigencia de hasta el 50 por ciento del valor total de un contrato que se firmó con quienes se supone iban a mejorar la malla vial del municipio de Galeras.

“La investigación estableció además que el entonces alcalde intervino en la adjudicación de cuatro contratos de pavimentación, los cuales superaron en valor los 13.000 millones de pesos, en beneficio de terceros previamente seleccionados. Para favorecer su escogencia, impartió instrucciones a funcionarios municipales, suministró información relevante y promovió modificaciones a los pliegos de condiciones”, dijo el ente acusador.

Los elementos de prueba recaudados por los investigadores y fiscales de la Direccion Contra la Corrupción, fueron determinantes para que el alcalde no insistiera más en su defensa y, al contrario, aceptara la responsabilidad a través de un acuerdo que lo condenó por las irregularidades advertidas y que enredan a dos congresistas, según la Fiscalía.

“Por estas acciones ilícitas recibió el 50 % de las ganancias derivadas del primero de los negocios cuestionados. También entregó a los dos congresistas el equivalente al 15 % de los convenios suscritos con el DPS y le entregaron 400 millones de pesos para hacérselos llegar a un funcionario relacionado con la adjudicación de algunos de los contratos”, advierte el comunicado de la Fiscalía.

El acuerdo es por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer. Como consecuencia de ese acuerdo, se dejó una pena superior a los cinco años de prisión en contra del exalcalde.

La Fiscalía logró un acuerdo. Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

“El direccionamiento de contratos de pavimentación y el manejo irregular de recursos públicos derivaron en la condena del exalcalde de Galeras (Sucre) Remberto Javier Amell Hernández, quien por disposición de un juez penal de conocimiento deberá cumplir una pena de cinco años y cuatro meses de prisión”, señaló el ente acusador.