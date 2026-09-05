Falsos médicos habrían realizado cirugías estéticas a más de 200 personas en Bogotá: así operaban

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una presunta red de procedimientos estéticos realizados de manera irregular en Bogotá, que habría afectado a más de 200 personas.

Medicina Legal confirma identificación de los abatidos en operativo contra alias Bendito Menor: esto sucederá con los cuerpos

Detrás de las intervenciones estarían un hombre y una mujer que, según el ente acusador, no contarían con títulos que los acreditaran como médicos o cirujanos.

Los procesados fueron identificados como Esteban Felipe Henao y Ruth Verónica Lengua Jaramillo. De acuerdo con la investigación, utilizaban diferentes razones sociales y habrían acondicionado inmuebles para darles apariencia de establecimientos legalmente habilitados para prestar servicios de salud.

En esos espacios había auxiliares, camillas y otros elementos propios de un consultorio. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que allí se practicaban intervenciones como liposucciones, lipólisis láser, transferencias de grasa, aumento de glúteos, lipopapadas, marcaciones abdominales y rinoplastias, entre otros procedimientos.

Víctimas habrían despertado durante las cirugías

Las irregularidades detectadas por los investigadores no se limitarían a la falta de acreditación profesional. Según la Fiscalía, los procedimientos se habrían realizado sin condiciones adecuadas de asepsia, sin valoración de anestesiólogos certificados y sin historias clínicas, entre otras anomalías.

Uno de los hallazgos más graves tiene que ver con lo que presuntamente vivieron algunas de las personas intervenidas. El ente investigador documentó casos de víctimas que despertaron durante las cirugías y manifestaron sentir dolor.

Según la Fiscalía, ante esa situación, la pareja habría recurrido a cubrirles la boca y sujetarlas para impedir que gritaran.

La investigación también señala que los procesados presuntamente presentaban diplomas falsos para generar confianza entre las personas que acudían a los diferentes lugares donde realizaban las intervenciones.

Promociones en redes sociales para atraer pacientes

Los servicios eran ofrecidos principalmente a través de redes sociales, donde se difundían promociones con precios atractivos. Por esta vía habrían logrado captar a parte de las personas que posteriormente se sometieron a los procedimientos.

La Fiscalía estableció que recibieron más de 568 millones de pesos en pagos realizados por 59 personas identificadas dentro de la investigación, aunque el número total de personas que habrían sido sometidas a procedimientos irregulares supera las 200.

Hallan a 47 menores, algunos de 9 años, en un establecimiento donde presuntamente consumían licor, en Bogotá

Por estos hechos, una fiscal de apoyo de la Seccional Medellín les imputó, según la responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir, estafa en modalidad de masa y falsedad material en documento público, además de fraude procesal. Los procesados aceptaron los cargos.

Henao y Lengua Jaramillo fueron capturados por servidores del CTI, con apoyo del Gaula Militar, en un inmueble de la localidad de Usaquén, en Bogotá. Durante la diligencia fueron incautados los diplomas que presuntamente utilizaban para acreditar una condición profesional que no tendrían, además de dinero en efectivo y artículos empleados en los procedimientos.