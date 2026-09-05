Gobierno anuncia nueva estrategia para el Catatumbo tras ataque del ELN que dejó tres militares muertos en Ocaña

El Gobierno nacional anunció que prepara una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo tras los ataques atribuidos al ELN contra la Fuerza Pública en Norte de Santander, hechos que dejaron tres militares muertos y afectaron una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana.

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El Ministerio de Defensa comunicó la decisión después de los hechos registrados la noche del 4 de septiembre en el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, y en la Estación de Policía de Guamalito, corregimiento de El Carmen. La cartera responsabilizó al ELN de ambas acciones.

Uno de los ataques se produjo con drones acondicionados con artefactos explosivos, que impactaron dentro de las instalaciones militares en Ocaña. Tras la acción, tropas del Ejército activaron los protocolos de seguridad y desplegaron una operación para asegurar el perímetro ante la posibilidad de nuevas amenazas.

Tres militares murieron durante combates posteriores

Durante esa operación, según el reporte oficial, los uniformados sostuvieron un combate con integrantes del ELN. Allí murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Marrugo Manjarrez.

El Ministerio de Defensa agregó que durante las acciones también resultó afectada una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. De forma paralela, hombres del ELN habrían atacado la estación de policía de Guamalito.

La cartera de Defensa expresó sus condolencias a las familias de los tres militares y aseguró que equipos interdisciplinarios les brindan acompañamiento. También indicó que se garantizará atención especializada al personal que resultó herido.

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Así será la nueva estrategia para el Catatumbo

Uno de los principales anuncios surgidos después del ataque tiene que ver con el reforzamiento de las operaciones en esta región del país. Por disposición del presidente de la República, el Ministerio de Defensa trabajará junto con la cúpula militar y de Policía en el diseño de una nueva estrategia para el Catatumbo.

De acuerdo con el comunicado, el plan estará orientado a golpear las estructuras del ELN y sus cabecillas, así como sus fuentes de financiación y las economías ilícitas que sostienen su accionar en la región.

Mientras se estructura ese nuevo esquema, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán desplegadas sus capacidades para reforzar la seguridad y ubicar a quienes participaron en los ataques. El Ministerio de Defensa aseguró que se buscará llevar ante la justicia tanto a los responsables materiales como a los intelectuales.

Finalmente, las autoridades pidieron a los habitantes atender las disposiciones de seguridad y entregar información que pueda ayudar a prevenir nuevas acciones armadas. Para ello está habilitada la línea 107 contra el terrorismo del Ejército Nacional, con reserva de la identidad de quienes suministren información.