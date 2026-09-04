Barichara es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia, pues deslumbra con su arquitectura colonial, sus calles empedradas y sus tradicionales casas de fachadas blancas, elementos que lo hacen único e imperdible.

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Ubicado en el departamento de Santander, a tres horas de Bucaramanga, este municipio conserva buena parte de su patrimonio arquitectónico y cultural, por lo que recorrer sus calles, plazas e iglesias permite conocer una de las poblaciones más representativas de la región.

A esto se suma su entorno natural, que es otro de los grandes atractivos, con montañas, miradores y caminos que ofrecen paisajes llamativos. En esa lista de encantos está el Camino Real que conduce de Barichara hasta Guane, una antigua ruta de piedra que combina historia, senderismo y naturaleza.

Este camino es uno de los atractivos turísticos de este pueblo santandereano. Foto: Getty Images

Los encantos del Camino real

Cuenta la historia que este sendero fue establecido por un inmigrante alemán en 1867 y, más de un siglo después, en 1988, fue declarado Monumento Nacional. Posteriormente, la ruta fue sometida a trabajos de restauración, de acuerdo con información de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, de la cual forma parte Barichara.

Su construcción también guarda relación con la historia de los indígenas Guane que habitaron este territorio. La piedra, utilizada como principal elemento para establecer el sendero, es uno de los materiales que más identifica a la región y le da al recorrido una apariencia particular.

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Una de las particularidades es que a lo largo del trayecto se encuentran cercas elaboradas con el mismo material, cuyas piedras permanecen unidas mediante un cuidadoso sistema de encaje, sin necesidad de otros elementos.

Este camino se ha convertido en uno de los planes favoritos para quienes disfrutan del senderismo. De acuerdo con los registros históricos, esta vía hizo parte del antiguo Camino Real Centro-Oriental colombiano, una extensa red que comunicaba rutas entre Santafé de Bogotá, Tunja, Bucaramanga, Pamplona y Cúcuta, además de contar con ramificaciones hacia otros destinos, entre ellos Cartagena y Venezuela.

Barichara es uno de los pueblos más acogedores de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tiene una extensión aproximada de 5,5 kilómetros y la caminata permite combinar actividad física, contacto con la naturaleza y un acercamiento a la historia de la región, mientras se recorren los caminos de piedra que han permanecido como testimonio de las rutas de los antepasados.

Otros planes para hacer en Barichara

Dada la belleza colonial de este pueblo, recorrer su Centro Histórico es uno de los planes que no puede faltar durante una visita al municipio. Sus calles empedradas y viviendas tradicionales conservan una arquitectura que refleja la identidad de la región y permite apreciar las técnicas, expresiones artísticas y oficios que se han mantenido a través del tiempo.

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El parque principal es una de las grandes joyas, pues está rodeado de abundante vegetación que tiene como protagonista una fuente de piedra tallada, la cual refleja el trabajo de los llamados “picapedreros”, artesanos dedicados a dar forma a este material. También se puede ir a la Casa de la Cultura y la Iglesia de la Inmaculada Concepción y San Lorenzo Mártir, así como a la Capilla de Santa Bárbara.