Santander es una región muy llamativa para quienes buscan naturaleza, aventura, pueblos con historia y gastronomía tradicional. Es un territorio que destaca por sus paisajes de montaña, cañones, ríos, cascadas y formaciones rocosas.

El pueblo de Santander que conquistó a la ONU y fue incluido entre los más bonitos del mundo

Allí se encuentran destinos como San Gil, reconocido por su oferta de turismo de aventura; Barichara, famoso por su arquitectura colonial y sus calles de piedra; y Guadalupe, donde se encuentra uno de los atractivos naturales más llamativos de esta zona del país.

Se trata de la Quebrada Las Gachas, un encantador lugar que sorprende por una particularidad que ha llamado la atención de viajeros y amantes de la naturaleza. Se dice que sus paisajes guardan notables similitudes con las famosas Fairy Pools, o Piscinas de las hadas, ubicadas en la isla de Skye, en Escocia.

Si bien los dos escenarios se encuentran en lugares del mundo completamente distintos, lo cierto es que tienen particularidades que los hacen comparables. Por ejemplo, sus formaciones rocosas y la manera en que el agua ha moldeado el terreno, lo que crea paisajes muy especiales.

Las Gachas, en Santander, es conocido popularmente como el Caño Cristales de esta región. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Guadalupe Santander

Uno de los elementos que más llama la atención es la presencia de numerosos pozos naturales. En ambos destinos, la erosión provocada por el agua durante cientos de años ha dado forma a cavidades circulares en la roca, algunas de ellas similares a pequeños jacuzzis naturales, que se conectan mediante corrientes de agua, saltos y pequeñas cascadas, ideales para darse un baño.

El color es otro aspecto que contribuye a la particular belleza de estos lugares. En las Fairy Pools, las aguas cristalinas adquieren tonalidades azules y turquesas que contrastan con el intenso verde de las montañas escocesas, mientras en Las Gachas, predominan las tonalidades ocres y rojizas de la roca, sobre las que el agua transparente crea un llamativo contraste.

El pequeño pueblo de Santander con más de cuatro siglos de historia: allí se celebró la primera misa católica de la región

Sin embargo, existe una diferencia clave y es la temperatura del agua. Mientras las Fairy Pools de Escocia son conocidas por sus aguas extremadamente frías, Las Gachas, gracias al clima de Santander, ofrece condiciones más agradables para quienes desean sumergirse y disfrutar de sus pozos naturales.

¿Qué más hacer en Guadalupe?

El municipio en el que se encuentra este particular encanto natural se caracteriza por la presencia de numerosas cascadas que enriquecen su oferta turística y lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan contacto con la naturaleza y actividades al aire libre.

Las gachas es un destino impedible en Santander, ideal para tomar un baño natural. Foto: Getty Images

Entre las más conocidas se encuentran las cascadas La Gloria y El Salitre, escenarios perfectos para que los viajeros hagan senderismo, disfruten de sus paisajes y tengan experiencia diferente en medio de la vegetación.

Por su parte, en el casco urbano es posible disfrutar de su arquitectura tradicional, con calles empedradas, viviendas de fachadas blancas y techos de teja de barro que evocan otras épocas. En el centro se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los principales referentes arquitectónicos.

La gastronomía complementa los atractivos de Guadalupe. Los visitantes pueden degustar preparaciones tradicionales como la pepitoria, las arepas de maíz pelao y las tradicionales hormigas culonas.