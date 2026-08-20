El pueblo de Santander que conquistó a la ONU y fue incluido entre los más bonitos del mundo

Santander es una de las tierras que todo viajero debería visitar. Este departamento brinda la oportunidad para descubrir un destino que reúne naturaleza, historia, cultura y aventura.

Los tres pueblos patrimonio de Santander donde la historia de Colombia sigue viva; destacan por su estilo colonial

Este destino cuenta con paisajes como el Cañón del Chicamocha, montañas, ríos y cascadas que permiten realizar actividades al aire libre, además de pueblos como Barichara, Girón y El Socorro, donde se conservan calles, construcciones y tradiciones que hacen parte de la historia de Colombia, razones que los llevaros a formar parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

La oferta turística se complementa con una variada gastronomía, riqueza cultural y oferta de turismo de aventura, especialmente en municipios como San Gil, considerado uno de los principales destinos del país para practicar rafting, parapente y otros deportes.

Zapatoca fue reconocido como uno de los pueblos más lindos para hacer turismo rural. Foto: Getty Images/iStockphoto

Santander cuenta con 87 municipios y uno de ellos fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo como uno de los mejores para hacer turismo rural, destacando su oferta natural y sus planes sostenibles, por lo que fue reconocido en los Best Tourism Villages.

La información oficial indica que este destino es conocido por sus atractivos naturales y culturales y disfruta de una temperatura promedio de 20 grados centígrados, lo que le ha valido el sobrenombre de “El pueblo con clima de seda”.

Los encantos del municipio donde se come uno de los mejores mutes en Santander, destino perfecto para el ecoturismo

Arquitectura colonial y republicana

La información de la ONU Turismo indica que en este destino también destacan sus hermosas fachadas, con estilos arquitectónicos que van desde el colonial al republicano, adornadas con flores de gran colorido. Una infraestructura urbana y farolas pintadas con paisajes, calles espaciosas y bellos zócalos añaden encanto a este lindo destino, ubicado a dos horas de Bucaramanga, capital del departamento.

Uno de los atractivos con el que se encuentran los visitantes es con la cultura local que se refleja en continuas actividades folclóricas y artísticas que pueden disfrutarse en medio de un ambiente tranquilo y rodeado de lindos paisajes. Sus principales actividades culturales son el Festival Internacional de Danza, el Festival Internacional de Coros y el Festival de Campanas.

Zapatoca es uno de los destinos imperdibles para visitar en Santander. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Zapatoca

Sitios de interés

Este municipio santandereano cuenta con diversos atractivos que les permiten a los visitantes disfrutar de su riqueza natural, histórica y cultural. Entre los lugares que vale la pena conocer se encuentran la Calle Lengerke, la Cueva del Nitro, el mirador Los Guanes, varios balnearios naturales y la Casa de Ejercicios, esta última reconocida como parte del patrimonio cultural de este destino santandereano.

Según los Best Tourism Villages, Zapatoca es única en Colombia y en todo el continente por su patrimonio geológico, que incluye la secuencia rocosa mejor conservada del Cretácico Inferior, particularmente del período Valanginiano-Hauteriviano. Esto permite conocer la historia del mar que existió en Colombia hace aproximadamente 135 millones de años, con fósiles únicos en el mundo.