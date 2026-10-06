Ernesto Benjumea reaccionó a lo que dijo Petro sobre la campaña de Iván Cepeda y habló de lo que tenían que hacer: “Esa era la tarea”

Gustavo Petro dio de qué hablar con algunas declaraciones que entregó con respecto al Gobierno actual y al trabajo que se realizó desde la campaña de Iván Cepeda, representante de la izquierda.

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Recientemente, en una charla, el exmandatario habló sobre lo que vio en el camino político de su colega hacia la presidencia y mencionó algunos errores. El político apuntó que el integrante del Pacto Histórico dio pasos en falso, los cuales causaron pérdidas en votos.

Se explicó que Petro dijo que Cepeda no comunicó de la manera adecuada, manteniendo a otras personas fuera del proceso que se estaba llevando a cabo.

“Vacíos en la campaña de Iván permiten que haya sucedido el fraude electoral. El vacío se llama comunicación, tanto publicitaria como la de captar ese mundo de manipulación y contrarrestarlo. Si tienes dos millones de bots afectando la libertad del voto, debes tener dos millones contrarrestando esto. El poder está en la comunicación”, comentó.

“Hay muchas personas que toman decisiones y que, por el ego, encierran a un candidato, lo silencian para que una persona mejor no entre en la campaña… y eso pasó mucho en la campaña de Iván. Hubo un silenciamiento, sobre todo en primera vuelta; me pareció nefasto”, agregó.

El clip rápidamente despertó reacciones, entre las que destacó la de Ernesto Benjumea, famoso actor colombiano. El artista se refirió a dichas declaraciones al hablar sobre cuáles consideraba que hubieran sido las respuestas a favor de la campaña.

El intérprete habló sobre la publicación, resaltó que la tarea era muy diferente, porque había que sembrar la paz en lugar de llevarla a otro lugar. Allí repitió que las acciones provocaron que hubiera varios críticos que no apoyaron la causa de izquierda.

“Con menos corrupción, carreta, banderas, Benedettis, funcionarixs inútiles con títulos falsos, menos politiquería, hubiera habido menos odiadores furibundos. Esa era la tarea, no hacer la paz en cuatro años, sembrarla, dejar que la socialdemocracia fuera una posibilidad cierta”, escribió.