El presidente, Abelardo De la Espriella y el expresidente Gustavo Petro se cruzaron declaraciones. El jefe de Estado dijo que el exmandatario era “amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad”. En el marco de sus declaraciones, el mandatario le pidió públicamente al Gobierno de Estados Unidos que investigue la supuesta “empresa criminal” en la que Petro, según De La Espriella, hizo de su gobierno un recital de actos ilícitos que el país ha ido conociendo.

En contraste, el expresidente Gustavo Petro dijo desde Cali que no hay que esperar hasta 2027 0 2030 para tomar decisiones con el Gobierno actual, dejando entrever como si estuviera instando a un golpe de Estado. “No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya, permanente y cada vez más amplia. Es la movilización masiva la que lleva a cambiar ya el gobierno actual ilegítimo. Quizás no hay que esperar el voto. Hay que actuar en las calles de inmediato”, aseveró en plaza pública.

Advierten en vivo cuál es el “gran problema” que tiene el expresidente Petro y qué es lo que busca: “De eso nunca habla”

Petro responde al presidente De La Espriella tras pedir investigación de Estados Unidos. Vuelve a referirse al golpe de Estado

Al margen de las declaraciones de ambos, en El Debate, de SEMANA, se abordaron las posibilidades de que Petro termine preso en EE. UU. por los múltiples escándalos que se han destapado de su gobierno. Héctor Olimpo Espinosa, senador del Partido Liberal, aseguró: “Yo no le deseo una cárcel en los Estados Unidos a ningún colombiano. Los colombianos deberíamos poder resolver nuestros problemas en Colombia. Y el expresidente Petro, en un eventual caso tiene que purgar una condena, ojalá sea en Colombia. Sí, de la mano de la justicia colombiana, de los órganos colombianos”

“Es una vergüenza para Colombia que si hay algún hecho de estos de los que se le acusa, que se encuentre la evidencia para condenarlo, tenga que entrar una justicia extranjera. Es un insulto a nuestras instituciones. Insisto en eso, ¿sí? Nosotros tenemos que poner los ojos más en que los norteamericanos vengan a resolver nuestros problemas es que nuestras instituciones funcionen, exigirle resultados a quienes tienen el deber de adelantar las investigaciones", agregó el congresista.

“Mire, yo mismo puse una denuncia contra Gustavo Petro cuando constriñó a firmar el decreto de convocatoria a la constituyente a varios ministros, so pena de sacarlos de su cargo. Eso es un evidente hecho de constreñimiento, se lo digo yo como abogado. ¿Qué tanto tiene eso que investigar? No ha pasado nada. Eso fue hace más de un año y no ha pasado absolutamente nada. No han llamado ni siquiera a mí a ratificar denuncia, la Comisión de Acusaciones es la comisión de las absoluciones, de las omisiones. Es un insulto a nuestra institucionalidad. A todos en Colombia, los servidores públicos en mayor o menor medida le exigen que cumplan sus deberes funcionales siempre, pero a la Comisión de Acusaciones no se le exige absolutamente nada, nada, nada", agregó.

“Ojalá la nueva Comisión de Acusaciones cambie el rumbo que ha traído eso porque además sienta un precedente gravísimo. Mire, ¿qué es lo que sucede? Si yo por elección popular compro impunidad, tengo derecho a matar, tengo derecho a robar, tengo derecho a traquetear, tengo derecho a untarme de guerrilla, tengo derecho a untarme de paraco, tengo derecho a todo. Tengo derecho a todo y no me pasa nada. Imagínese el precedente que estamos sentando. Por eso el presidente de la República en funciones, desesperado por dejar sucesor, cogió, participó en política de manera descarada, como diciendo: a mí no me pasa nada; se alió con las disidencias de las Farc para que le pusieran unos votos en los territorios donde ellos dominan a la gente, con miedo y no le pasaba nada. Intentó con la Dirección Nacional de Inteligencia robarse las elecciones, extrayendo la información y las claves del software de la Registraduría y no le pasa nada. Y un presidente en ejercicio se atreve a hacer todo eso porque tiene la conciencia que no le pasa nada. Y una persona así se va de largo porque no tiene contención. Que Dios salve a Colombia de que un loco de ese tamaño vuelva a la Presidencia de este país con el régimen de impunidad que tenemos. Es un problema de estabilidad, de Estado, de seguridad de Estado. Ese problema tiene que resolverlo Colombia. No puede esperar que los Estados Unidos vengan a resolverlo", acentuó.

A su turno, la congresista Claudia Margarita Zuleta, integrante del Centro Democrático, señaló: “Yo creo que el expresidente Gustavo Petro sí cometió delitos y yo también espero que los pague en Colombia. Y son muchos que le están doliendo y que nos están costando a los colombianos”.

Vea El Debate, de SEMANA, completo:

“Yo quiero agregar un dato con este tema del que hemos hablado acá, con respecto al que se llama el voto fusil en Colombia. Fueron 3.949.000 votos los que están cuestionados. Fueron exactamente 25 municipios en los que se presentó esta situación de mesas con 100 % de los votos en favor de Iván Cepeda. 27 municipios en los que, además, estaba documentada la presión armada directa. Si este contexto lo agregamos a algo que también mencionó a su momento el senador Héctor Olimpo, el relacionamiento irregular, sospechoso del expresidente Petro con las disidencias de las Farc; aquí nada más en el Catatumbo, en Norte de Santander, les regaló una zona de ubicación temporal. De allí se dice, incluso, que sacaron irregularmente a mandos organizativos de esa estructura criminal con el apoyo del Gobierno. Entonces, todos estos hechos son muy graves para Colombia. Eso ha costado muchas vidas. Yo sí creo que el (ex) presidente Gustavo Petro tiene que responder penalmente por eso, como también tendrá que responder por todos los recursos que se han perdido en este país”, aseveró.

“Hoy que estamos hablando de una ley de ajuste fiscal, una ley que va a ser, en todo caso, por más que en el Congreso vamos a trabajar para que golpee lo menos posible a la gente, especialmente a la clase media, al emprendedor, al empresario, va a ser costosa para los colombianos tener que pagar y vamos a pagar los huecos que de manera irresponsable causó Gustavo Petro y vamos a tener que llenar los huecos de la plata que se perdió, que se perdió en la salud, de la plata que se perdió en todos estos escándalos que ya hemos mencionado, como el caso tan doloroso de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres). Yo espero que Gustavo Petro pague por cada uno de esos hechos”, puntualizó.