En su declaración del jueves en la noche, el presidente Abelardo De La Espriella hizo una particular descripción de lo que piensa del expresidente Gustavo Petro.

Presidente Abelardo De La Espriella pide a la justicia de EE. UU. procesar y encarcelar a Gustavo Petro, “una empresa criminal”

En su duro pronunciamiento pidió “a las autoridades judiciales de los Estados Unidos que las investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial de los Estados Unidos” y luego calificó al Gobierno de Petro como “una empresa criminal”.

El primer mandatario aseguró que lo tenía sin cuidado lo que el expresidente Petro pudiera pensar de él, teniendo en cuenta que se trataba de un “amoral, corrupto, degenerado, vicioso, mal padre, mal marido, mal hijo, mal amigo, mal gobernante y pésimo ejemplo para la sociedad”.

Abelardo De La Espriella le envía mensaje a Gustavo Petro tras movilizaciones: “Con la democracia y con Colombia no se metan”

“Que Petro y Cepeda me critiquen, que sus seguidores me ataquen, me tiene sin cuidado, no tienen autoridad moral para absolutamente nada, pero, como les digo, no voy a aceptar que atenten contra la democracia y la institucionalidad o que promuevan un golpe de Estado”, reclamó el presidente.

De La Espriella recordó: “Llegué a la Presidencia porque cerca de 13 millones de colombianos me entregaron un mandato democrático para cambiar el rumbo de la patria. Ese mandato no me pertenece a mí, sino al pueblo colombiano, y tengo el deber constitucional de hacerlo respetar, honrarlo y defenderlo”.

Y luego concluyó: “Al señor Petro y al señor Cepeda les encanta el poder, pero no les gusta la democracia”.

En las manifestaciones, el expresidente Petro había dicho: “No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya, permanente y cada vez más amplia. Es la movilización masiva la que lleva a cambiar ya el gobierno actual ilegitimo. Quizás no hay que esperar el voto. Hay que actuar en las calles de inmediato”.

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a esas expresiones. “Con la democracia y con Colombia no se metan. Quiero hablarles con absoluta claridad, porque lo que está en juego no es mi tranquilidad personal, sino la estabilidad de la República”.

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Y luego concluyó: “Atáquenme, insúltenme, pero respeten la democracia porque si alguien pretende atacar el orden constitucional, encontrará un presidente dispuesto a defenderlo con la razón y con toda la fuerza legítima que le da la Constitución y la ley”.