Al término de la jornada de movilizaciones en el país este jueves, 19 de noviembre, el presidente Abelardo De La Espriella presentó el balance oficial de seguridad y participación ciudadana.

El jefe de Estado se pronunció y confirmó que la fuerza pública consolidó el control total del orden público, logrando que el 97 por ciento de las concentraciones se desarrollaran de manera pacífica.

De acuerdo con los registros del Ejecutivo, apenas un 3 por ciento de los eventos presentó alteraciones o hechos aislados de violencia durante el día.

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