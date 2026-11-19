La jornada de movilizaciones de este jueves 19 de noviembre en Bogotá estuvo marcada por graves alteraciones al orden público y fuertes complicaciones en el tránsito de varios sectores estratégicos.

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Un grupo de manifestantes que avanzaba por la carrera Séptima con calle 67, en sentido norte-sur, detonó dispositivos pirotécnicos en plena vía pública e interceptó un autobús del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para vandalizarlo con pintura.

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El episodio fue denunciado en video por el periodista de Caracol Radio Gustavo Gómez, generando indignación en redes sociales debido a la ausencia de uniformados de la Policía o del escuadrón antidisturbios en ese punto.

Sonaban explosiones. Todas originadas por quienes marchan. Y esto es lo que vimos. https://t.co/oho75vw0FE — Gustavo Gómez Córdoba (@gusgomez1701) November 19, 2026

Bloqueos y desvíos viales en la avenida El Dorado

De manera simultánea a los desmanes registrados en el nororiente de la capital, la localidad de Teusaquillo enfrentó un complejo panorama de movilidad por cuenta de las concentraciones ciudadanas.

La Secretaría Distrital de Movilidad reportó afectación vehicular por una manifestación en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 36, en sentido oriente-occidente. Para mitigar el represamiento en este corredor principal, el Grupo Guía y los Agentes Civiles de Tránsito implementaron desvíos operativos, recomendando a los conductores utilizar como vías alternas la calle 53 y la avenida José Celestino Mutis.

4:24 p.m. 🚨Localidad Teusaquillo ⚠️ Afectación de la movilidad por manifestación en la Av. El Dorado (calle26) con carrera 36, sentido Oriente - Occidente. 👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles agilizan el tráfico y desvíos en el punto. ↖️Vías alternas: ✅ Calle 53 ✅ Av. Mutis — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 19, 2026

Las autoridades viales insistieron en la necesidad de planificar los desplazamientos con anticipación y acatar las indicaciones del personal desplegado en terreno. Durante varias horas, el flujo automotor hacia el occidente de la ciudad presentó importantes demoras mientras avanzaban las marchas sobre esta arteria vial.

Intervención de la fuerza pública en Ciudad Universitaria

La tensión en el sector de la calle 26 escaló cuando algunos participantes en las protestas atentaron contra los bienes del sistema de transporte masivo. Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Gobierno confirmó el despliegue operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) en inmediaciones de la estación Ciudad Universitaria.

“Fue necesaria la intervención en la estación debido a afectaciones a su infraestructura, por lo que el procedimiento se realizó con dos tanquetas y dos dispositivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, precisó el reporte oficial de la entidad.

#Reporte 📍 Estación Ciudad Universitaria (Teusaquillo): MEBOG informa que fue necesaria la intervención en la estación debido a afectaciones a su infraestructura. El procedimiento se realizó con dos tanquetas y dos dispositivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). La Policía solicita al Distrito habilitar la vía, teniendo en cuenta que ya no se presenta bloqueo. #EnDesarrollo — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) November 19, 2026

Tras recuperar el control en este tramo de Teusaquillo, la institución policial solicitó formalmente al distrito habilitar el paso vehicular, señalando que ya no se presentaba bloqueo sobre la vía.

De este modo, las autoridades lograron restablecer progresivamente la operación en el corredor de la avenida El Dorado luego de una tarde marcada por hechos vandálicos y congestión.