En inmediaciones de la Universidad del Cauca, en Popayán, se presentaron graves disturbios en el marco de las manifestaciones de este jueves, 19 de noviembre.

Videos que circulan en redes sociales dejan ver cómo encapuchados, armados con papas explosivas, se enfrentaron al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) en las afueras de la sede Tulcán de la Universidad.

El tránsito por el sector se encuentra suspendido.

Esa movilización hace parte de la jornada programada por diferentes sectores sociales del país para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico que fue presentado por el Gobierno De La Espriella.

Cientos de manifestantes recorren la avenida 2 Norte, entre calles 13 y 14 Norte, durante la jornada de movilizaciones de este jueves 19 de noviembre en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

A las calles de Colombia se volcaron sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y funcionarios políticos de partidos como el Pacto Histórico para exigir, además, garantías a grupos sociales y la situación de la salud y educación en el país.

Ante los choques ocurridos en Popayán, la Alcaldía de esa ciudad hizo un llamado al respeto por la infraestructura y su patrimonio.

“La Alcaldía de Popayán respeta y garantiza los derechos a la movilización, la protesta pacífica y la libre expresión. A su vez, rechaza contundentemente los actos de terror protagonizados por personas encapuchadas que han generado enfrentamientos con la Policía Nacional en el barrio Bolívar, poniendo en riesgo a la ciudadanía y a los uniformados”, dijeron en su cuenta de X.

También recordó que apoya a la Fuerza Pública “en su deber de proteger la vida y restablecer el orden”.

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La Alcaldía también pidió que se investigue las agresiones y los daños a bienes públicos y privados y que los responsables sean llevados ante la justicia.

“La riqueza histórica, cultural y arquitectónica de Popayán merece protección. Invitamos a propios y visitantes a cuidar los espacios públicos y los bienes que forman parte de la identidad y la vida de los payaneses. El diálogo y la movilización pacífica han tenido y tienen todas las garantías. La violencia exige una respuesta firme de las autoridades, dentro del marco de la ley”, aseguró la Alcaldía.

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A los disturbios en Popayán, se le suman otras manifestaciones de violencia y choques con las autoridades en Bogotá, Cali y Bucaramanga.