Ofensiva en el Cauca: Ejército decomisa más de una tonelada de droga en cuatro operativos

En una ofensiva sostenida contra las economías ilícitas en el suroccidente colombiano, tropas de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional incautaron aproximadamente 1.048 kilogramos de estupefacientes y capturaron a tres presuntos integrantes de redes criminales.

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Las acciones se desarrollaron en cuatro puntos estratégicos del departamento del Cauca, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas y proteger la movilidad sobre la vía Panamericana.

El primer resultado se registró en los municipios de Puerto Tejada y Padilla, al norte del departamento. Allí, capturaron a dos hombres conocidos con los alias de Lobo y Mechas, señalados de integrar las redes de apoyo de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, de las disidencias de las Farc.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una escopeta calibre 20 milímetros con su respectivo cartucho, una granada de fragmentación, dos teléfonos celulares y material propagandístico alusivo al grupo armado. Además, se recuperó una motocicleta.

Las autoridades capturaron en flagrancia a una persona e incautaron 298 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Cauca. Foto: Ejército

Más al centro del departamento, en el sector del Hogar Tunia, jurisdicción de Piendamó, el Grupo de Caballería Liviana N.° 8 y la Policía Nacional instalaron un puesto de control que permitió interceptar un tractocamión.

El vehículo cubría la ruta entre Nariño y Yumbo (Valle del Cauca), con destino final al puerto de Buenaventura. Las autoridades hallaron 298 kilogramos de clorhidrato de cocaína y capturaron en flagrancia al conductor.

Según labores de inteligencia, el alijo pertenecía a la estructura Jaime Martínez del Bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc y estaba listo para ser enviado por vía marítima hacia Centroamérica y Europa.

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La ofensiva se extendió hacia el sur del Cauca, donde se golpeó directamente las finanzas de la estructura Carlos Patiño. En el kilómetro 89 del municipio de Mercaderes, las autoridades interceptaron un automóvil particular en el que eran transportados 250 kilogramos de marihuana.

Simultáneamente, en el kilómetro 20 del municipio de Patía, se ubicó otro vehículo sospechoso. Al notar el cerco militar, el conductor abandonó el automotor y huyó del lugar.

Captura de alias Lobo y alias Mechas, integrantes de redes de apoyo de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz. Foto: Ejército

En el interior del carro, los soldados encontraron 500 kilogramos adicionales de marihuana, completando así tres cuartos de tonelada incautados a esta misma organización criminal.

Desde el comando de la Vigésima Novena Brigada se confirmó que los puestos de control y las operaciones ofensivas continuarán de manera permanente para garantizar la seguridad de los transportadores y la tranquilidad de la población civil en el Cauca.