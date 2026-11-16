¿Quiere atraer dinero? Los números de la suerte para el 16 de noviembre, según Walter Mercado

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en el mundo del horóscopo y las energías del universo.

Aunque falleció en el año 2019, sus familiares comparten diariamente la información que dejó en sus escritos con el fin de mantener actualizados a los millones de seguidores que acumula a nivel internacional.

Para el lunes, 16 de noviembre, su sobrina reveló consejos, recomendaciones y los números de la suerte para llevarse el premio mayor en juegos de azar como chanes y loterías.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las oportunidades laborales podrían aparecer durante este periodo, pero será importante evitar las decisiones apresuradas. Antes de aceptar una propuesta o iniciar un proyecto, conviene analizar las condiciones y establecer prioridades.

Números de suerte: 12, 27 y 30.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Los próximos días estarán marcados por encuentros y momentos para compartir con los seres queridos. La creatividad tendrá un papel importante y permitirá transformar los espacios cotidianos en ambientes más agradables.

Números de suerte: 25, 31 y 23.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Quienes tengan planes de viajar deberán mantener la flexibilidad ante posibles retrasos o inconvenientes. En materia de salud, los esfuerzos realizados podrían comenzar a mostrar resultados.

Números de suerte: 7, 41 y 2.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las actividades sociales y las celebraciones podrían aumentar durante esta temporada. Sin embargo, será necesario mantener el equilibrio con la alimentación y el consumo de bebidas.

Números de suerte: 7, 21 y 8.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las compras y los preparativos para las próximas celebraciones podrían generar cierta presión. La recomendación es evitar exigirse demasiado y entender que no todo tiene que salir perfecto.

Números de suerte: 20, 15 y 4.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El amor y las relaciones personales tendrán especial importancia. Las predicciones invitan a no concentrarse únicamente en los asuntos materiales y a evitar gastos que puedan afectar las finanzas.

Números de suerte: 16, 45 y 32.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se aproxima una etapa de bastante movimiento social y actividad física. Será conveniente dedicar tiempo al cuidado personal, renovar la imagen y atender las necesidades propias.

Números de suerte: 4, 16 y 8.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El interés por viajar y conocer otros lugares podría aumentar. Para evitar contratiempos, será importante organizar los planes con anticipación y revisar que los documentos estén en regla.

Números de suerte: 7, 9 y 31.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La vida social y las actividades relacionadas con la espiritualidad tendrán protagonismo. Para quienes buscan pareja, podrían presentarse oportunidades de conocer a alguien en espacios de meditación o reflexión.

Números de suerte: 12, 13 y 28.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un asunto que llevaba tiempo esperando podría comenzar a avanzar. Las noticias positivas podrían llegar por medio de la pareja o de algún familiar. Las predicciones también destacan la importancia de mantener pensamientos que favorezcan la tranquilidad y el bienestar personal.

Números de suerte: 15, 24 y 23.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las experiencias difíciles del pasado pueden convertirse en aprendizajes para alcanzar nuevas metas. En el aspecto económico podrían despejarse algunos obstáculos, pero será necesario actuar, organizar las finanzas y pensar en el futuro en lugar de esperar resultados sin tomar decisiones.

Números de suerte: 10, 31 y 14.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición será importante para tomar decisiones relacionadas con el dinero. Los aprendizajes de etapas complicadas podrían ayudar a manejar mejor los asuntos económicos.

Números de suerte: 9, 6 y 29.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.