Actor que criticó a Vicky Hernández reapareció en redes y se defendió tras fuerte polémica: “Me puse a llorar”

La anécdota que Alejandro Peinado compartió sobre su experiencia con Vicky Hernández durante las grabaciones de Escobar: el patrón del mal generó una discusión en redes sociales. Después de que el actor relatara que tuvo que cederle su puesto en una camioneta a la reconocida intérprete, varios usuarios cuestionaron su reacción y defendieron la decisión de la actriz.

Actor de ‘El patrón del mal’ reveló incómoda experiencia con Vicky Hernández: “Me sentí…”

Ante los comentarios que recibió, el también creador de contenido volvió a pronunciarse a través de su cuenta oficial de TikTok. En esta oportunidad, manifestó su inconformidad con las críticas y cuestionó por qué algunas personas consideraban que tenía la obligación de abandonar su puesto para que Hernández viajara en la parte delantera del vehículo.

“¿O sea, que era la obligación mía darle la silla a Vicky Hernández de la camioneta donde yo iba? Quiero que me digan ¿por qué yo estaba obligado, o sea, por qué?”, expresó el actor, quien aseguró que los señalamientos en su contra han sido fuertes.

Peinado también aclaró que su intención nunca fue cuestionar la trayectoria profesional de la actriz ni establecer diferencias entre los integrantes del equipo de trabajo. Según explicó, simplemente quiso contar una situación que vivió y la manera en que se sintió en aquel momento.

“Yo en ningún momento me metí con carreras, ni con jerarquías, ni con nadie porque es que para mí todos somos iguales”, afirmó.

El creador de contenido recordó que, cuando ocurrió el episodio, era un actor joven y no tenía la madurez suficiente para afrontar ese tipo de situaciones. Además, explicó que la intervención del conductor lo hizo sentir presionado para abandonar el asiento.

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“A mí prácticamente el chofer me dio a entender de que si yo no me bajaba, obviamente de pronto ella iba a poner problema o iba a comentar eso con la producción”, relató.

El momento, según Peinado, le afectó más de lo que había contado inicialmente. Aunque al final ocupó uno de los puestos traseros de la camioneta, la incomodidad continuó después de llegar al lugar de grabación.

“Claro, me sentí muy mal y cuando ya llegamos al set fue que yo me metí al baño y me puse a llorar”, reveló.