Andrea Valdiri estalló tras las críticas por vencer a La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Investiguen”

La victoria de Andrea Valdiri frente a La Divaza en Stream Fighters 5 desató una discusión en redes sociales. Aunque la barranquillera se quedó con el triunfo en el combate, algunos seguidores del creador de contenido venezolano cuestionaron el resultado y aseguraron que la decisión no había sido justa.

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Los comentarios no pasaron desapercibidos para la influencer, quien decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. En un video, manifestó su inconformidad con los ataques que ha recibido y defendió el resultado de la pelea, en la que, según dijo, se preparó durante varios meses.

Valdiri comenzó agradeciendo a quienes la apoyaron y destacó el trabajo que realizó antes de subir al cuadrilátero. También tuvo palabras para su contrincante, a quien describió como un rival con el que tuvo una buena experiencia durante el enfrentamiento.

“Me siento feliz por toda la gente que me apoyó, por la disciplina que tuve, porque me enfrenté con un hombre sin casco. Siento que Pedro fue un rival muy chévere”, expresó.

Sin embargo, buena parte de su mensaje estuvo dirigida a quienes han cuestionado su victoria. La creadora de contenido aseguró que algunas de las críticas parten del desconocimiento de las reglas y de los aspectos técnicos del boxeo. Por eso, insistió en que el resultado no fue producto de una decisión injusta.

“El boxeo no es solamente dar puños a la loca, el boxeo es técnica, es inteligencia”, afirmó. En ese sentido, explicó que durante un combate existen acciones que pueden considerarse faltas, entre ellas golpear en la nuca o en la espalda, sujetar al contrincante y cargarlo.

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La influencer también hizo referencia a los comentarios que ha recibido por parte de usuarios venezolanos, quienes han cuestionado el resultado en favor de La Divaza. Frente a esto, pidió que las diferencias no se conviertan en ataques personales y sostuvo que ambos participantes tuvieron que prepararse para llegar al evento.

“Yo siento que yo no le he robado el título a nadie”, dijo, al reiterar que se considera ganadora por el esfuerzo que hizo durante su preparación y por haber aceptado el reto de enfrentarse al creador de contenido.

Otro de los puntos que mencionó fue la relación que mantuvo con La Divaza después del combate. Según contó, ambos terminaron en buenos términos, por lo que no entendía la intensidad de los comentarios negativos que aparecieron en sus publicaciones.

“Yo salí súper bien con el man de ahí, todo paz y amor”, señaló. Incluso, mencionó la posibilidad de volver a encontrarse con él en Barranquilla durante el Carnaval de 2027.