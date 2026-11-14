‘Stream Fighters 5′ EN VIVO: así avanzan los combates entre creadores de contenido en el Coliseo Medplus

Ya arrancó la quinta edición de ‘Stream Fighters 5′, uno de los eventos de entretenimiento digital más importantes de Latinoamérica, que se está llevando a cabo en el Coliseo Medplus, en Bogotá.

Esta velada de boxeo entre creadores de contenido y reconocidos rostros de entretenimiento es organizada por el famoso streamer Westcol.

La programación cuenta con enfrentamientos individuales y una pelea por equipos. Para quienes desean seguir las peleas en vivo, la transmisión estará disponible de manera gratuita a través del canal oficial de Westcol en Kick.

Empiezan los combates de ‘Stream Fighters 5′

El reconocido presentador Jorge Barón fue el encargado de la inauguración del ‘Stream Fighters 5′.

6:20 p.m. - Combate entre El Agropecuario y Daren

Una pelea sin cascos en la que El Agropecuario fue el primero en caer al suelo. El equipo médico tuvo que revisar su condición ya que, al parecer, se dislocó su hombro. Aunque intentó continuar no pudo, por lo que abandonó el ring. Daren se coronó como ganador.

7:02 p.m. - Inicia el Royal Rumble

Beba y Yaya protagonizan este primer enfrentamiento femenino. Sin embargo, poco después de empezar, la exparticipante del Desafío presentó molestias en el hombro, por lo que la ventaja se la llevó Yaya.

En desarrollo...