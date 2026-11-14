Cayo, coordinador de Kbeto Zuleta, volvió a casa tras el accidente: así fue su emotivo recibimiento

Carlos Andrés Manjarrés Hinojosa, conocido como Cayo y coordinador de la agrupación del cantante Kbeto Zuleta, recibió el alta médica y regresó a su hogar después de varias semanas de hospitalización.

Se conoce la última canción que grabaron los músicos de Kbeto Zuleta antes de morir y un detalle hizo estremecer a muchos

El hombre permanecía bajo atención especializada en la Clínica Erasmo de Valledupar, donde se recuperaba de las lesiones que sufrió en el accidente de tránsito del pasado 26 de octubre.

Su regreso a casa quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que llega a su vivienda, donde familiares y amigos lo reciben con aplausos, abrazos y música. También se ven pancartas y globos preparados para darle la bienvenida después de los días de preocupación por su estado de salud.

Durante su permanencia en el centro asistencial, Manjarrés estuvo bajo vigilancia médica debido a las lesiones ocasionadas por el impacto. Entre los diagnósticos que se conocieron figuraban un trauma craneoencefálico leve y afectaciones en el tórax. Además, permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras los especialistas evaluaban su evolución.

Con el paso de los días, su condición presentó avances que permitieron continuar con el proceso de recuperación. Finalmente, los médicos autorizaron su salida de la clínica, por lo que pudo regresar a casa para seguir con esta nueva etapa de su recuperación.

El accidente en el que resultó herido

El hecho ocurrió durante la madrugada del 26 de octubre, cuando el bus que transportaba a los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta sufrió un accidente en el puente sobre el río Ariguaní. Los músicos y miembros del equipo regresaban a Valledupar después de cumplir compromisos artísticos.

Poncho Zuleta recordó las nostálgicas palabras que le dedicó Kbeto antes del accidente: “Un padre vivo”

El siniestro dejó a varias personas heridas y cobró la vida de tres integrantes del equipo musical: el corista Geovanny Lobo, el guitarrista Harold Santana y, posteriormente, el corista Radamell Uribe Navarro, quien falleció mientras recibía atención médica.

Desde entonces, la evolución de los sobrevivientes ha sido seguida por familiares, colegas y seguidores del vallenato. El regreso de Cayo a su hogar representa un avance en su proceso de recuperación, luego de permanecer varias semanas bajo atención médica.